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蘇伊士運河「大排長榮」　嚴重影響中國貨運

▲▼長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

▲長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡蘇伊士運河第5天。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

長榮海運貨櫃輪「長賜號」擱淺蘇伊士運河今（28日）已經進入第5天，每天價值約96億美元的航運也跟著被卡住。「塞船」事件嚴重影響中國市場。大宗商品服務機構Mysteel表示，蘇伊士運河堵塞事件拉長，可能導致中國的銅料供應問題更加惡化，就算問題在幾天內解決，船隻通行作業也可能導致從西方國家運往中國的銅料出貨延後一個月。

陸官媒《環球時報》報導指出，上海資深航運分析師吳明華表示，「塞船」事件影響全球市場上的石油、天然氣、銅的供應，甚至可能威脅衛生紙的生產。 「可以說，蘇伊士運河的堵塞打亂了全球班輪的運行節奏。」

吳明華說，「按照目前埃及方面處理事件的進度，如果沒有更加專業的人員和裝備介入，此次船隻擱淺導致的堵塞前後將持續10-14天，這將給全球海運貿易帶來更大影響。」

▲▼長榮貨輪長賜號擱淺，蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

▲長榮貨輪長賜號擱淺，蘇伊士運河管理局公布救援現場照片。（圖／蘇伊士運河管理局臉書）

吳明華進一步說，中國的銅礦主要進口自非洲國家，一般而言不需要通過蘇伊士運河。 由於經蘇伊士運河的航線大多是集裝箱船，而非運送煤、鐵、穀物等大宗商品的散貨船，因此主要會影響工業用品與消費品。 此外，中國的紙漿進口主要來自南美，也有從芬蘭、波蘭等歐洲國家進口一部分，而從歐洲運輸紙漿的船隻確實需要經過蘇伊士運河，會造成一定影響。

報導稱，德國《經濟週刊》25日表示，蘇伊士運河「塞船」給本來就處於瓶頸的中歐運輸雪上加霜。 從蘇伊士運河到漢堡港的行程大約需要10天。 漢堡港口公司表示，漢堡港的每3個集裝箱就有1個來自中國。 目前，它們全都被困在蘇伊士運河中，每天損失將是上百萬歐元。

吳明華表示，作為全球三大集裝箱班輪航線之一，經過蘇伊士運河的歐洲航線集裝箱規模和貨值都十分巨大，中國需要的一些原油和液化天然氣也經此航線運輸。 由於這是一條航運幹線，此次「塞船」事件幾乎會影響亞歐大陸沿線全部國家的航運與貿易。

▲▼長榮長賜輪擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮長賜輪擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

吳明華補充稱，從亞洲出發，先後抵達歐洲和美洲的航線被業內稱為「鍾擺航線」，由於亞洲到歐洲也需要經過蘇伊士運河，因此此次事件甚至也會影響美洲。

福建一家穀物貿易公司負責人也表示，如果無法迅速解決堵塞問題，將必須把烏克蘭生產的農產品改道非洲好望角運往中國，必須花更多的時間和金錢。

寧波一家貨運代理商指出，繞道好望角不一定會有更多花費，因為額外的燃油費幾乎與蘇伊士運河收取的通行費用相當，主要是將額外花費約一周的時間。

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