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北京恢復跨省旅遊　「紅色景點」迎人潮

▲▼北京天安門,紅色景點。（圖／記者陳政錄攝）

▲跨省旅遊團走進北京天安門。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」於3月上旬閉幕後，北京市自16日零時起放寬防疫等級、取消低風險地區人員進出京核酸證明，並有序恢復跨省區市團隊旅遊。記者觀察，上周末（20日）起，北京市著名「紅色景點」天安門，和故宮、前門商圈周邊，人潮明顯回流，網路平台也因應中共建黨百年，紛紛推出「紅色旅遊」產品。

「來來來，靠近一點，咱現在在天門安下邊，對面就是天安門廣場，可以容納百萬人，怎麼算呢？一塊磚上站兩個人，站滿就是百萬人。」隨跨省旅遊開放，加上空氣品質暫時好轉，上周末起，北京前門、故宮周邊公交站，一輛輛巴士放下旅遊團遊客，由導遊帶隊解說，本地民眾也出門踏青，商家迎來睽違兩個月後的甘霖。

▲▼北京天安門周邊安檢。（圖／記者陳政錄攝）

▲進入北京天安門廣場周邊前須通過安檢。（圖／記者陳政錄攝）

在此之前，北京市由於中國大陸華北地區年初疫情復發、全國兩會召開，對人員流動採取嚴格的限制措施。據中國旅遊研究院預測，2021年，大陸民眾「找回失去的旅行」意願更強烈，出遊意願將保持在85%以上，攜程旅遊也預計，到了清明節期間，出遊將達一億人次，且中高端出遊需求爆發式增長，報名私人訂製旅遊團人次，比2019年清明節同期增長260%。

值得注意的是，今年適逢中國共產黨建黨百年紀念，「紅色旅遊」成為官方和旅遊平台推廣重點之一，攜程集團副總裁王韋說，將進一步在鄉村振興、推廣紅色旅遊、入境旅遊等方面加大投入，譬如推出「尋紅色之旅重溫崢嶸歲月」項目；中國鐵路北京局集團有限公司也在日前發出首趟以「傳承紅色基因、開啟紅色之旅」為主題的旅遊專列，帶遊客一路向西，途經武陵山大裂谷、遵義會議會址、三國赤壁古戰場等景點。

▲▼北京前門商圈,跨省旅遊團。（圖／記者陳政錄攝）

▲旅遊團遊覽北京前門商圈。（圖／記者陳政錄攝）

以北京的天安門來說，前有天安門廣場、人民大會堂、中國國家博物館、毛主席記念堂，後有故宮，與浙江嘉興南湖革命紀念館、貴州紅花崗遵義會議會址、習水四渡赤水紀念館、江蘇抗日戰爭最後一役紀念館等地，一同被視為中國大陸著名的「紅色景點」，也成為跨省旅遊團訪京的頭號目的地。

《人民網》報導引述去哪兒大數據研究院院長蘭翔說，疫情形勢好轉刺激了民眾出遊。他認為，遊客出遊需求始終是巨大的，但春節期間，很多需求被推遲。

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▼適逢中共建黨百年，大陸旅遊平台推出眾多紅色旅遊路線，供民眾選擇。（圖／翻攝旅遊平台網站）

▲▼適逢中共建黨百年，大陸旅遊平台推出許多紅色旅遊路線，供民眾選擇。（圖／翻攝攜程網站）

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