藍太陽高掛天上！　沙塵暴又襲北京「空汙PM10破2000」

▲由於空中塵埃微粒影響太陽光射線，導致以肉眼看太陽散發藍光，呈現「藍太陽」特殊天象。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

時隔不到半個月，北京市再次受到「沙塵暴」天氣的襲擊，空屋懸浮微粒PM10飆破2000，為6級嚴重污染，導致特殊天象「藍太陽」高高掛起。據北京市氣象台通報，全市大部分地區能見度在1到2公里，生態環境監測中心實況顯示，截至今早6時，全市空氣質量已經達到最高一級的嚴重污染。

回顧3月15日，當時北京面臨睽違6年、近10年最強的沙塵暴，大氣中的塵埃顆粒造成米氏散射，形成太陽散發藍光的「藍太陽」奇景；3月28日，雖沙塵呈黃色情況稍淡，但PM2.5、PM10指數同樣爆表，「藍太陽」依然高高掛起。

▲北京2021年3月28日，再次迎來沙塵暴天氣。（圖／記者陳政錄攝）

北京環境監測通報，起源於蒙古國的沙塵繼續向東南傳輸，內蒙古、甘肅、山西、河北北部等一帶先受到影響，今晨由高空進入北京市，截至7時已影響京津冀大部地區。

從數據上來看，通報指稱，此次沙塵極強，PM10出現極高濃度峰值，最高達到每立方公尺10000微克。在西北風作用下，28日5時沙塵開始明顯影響北京市西北區域，上午7時覆蓋北京全市區域，PM10全市濃度均值為每立方公尺2000微克以上，為6級嚴重空氣污染。

▲3月28日空氣汙染PM10指數監測數據。（圖／北京環境監測）

氣象機構預計，28日白天，沙塵天氣將持續影響北京市，估計到28日夜間，沙塵對北京空氣質量的影響才會逐漸減弱。風速方面，白天北京市為北風四五級（陣風七八級）轉三級左右。

北京市氣象台、北京市沙塵暴災害應急指揮部辦公室已發布防護提示，呼籲市民盡量減少外出，特別是老人、兒童和患有呼吸道過敏性疾病人員；要求施工工地停止土石方作業，城市管理部門要加強對戶外搭建物、廣告牌匾、燈箱等設施的巡查，及時清理折損樹枝和倒伏樹木。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以