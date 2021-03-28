疫苗接種比賽！　吳尊友：大陸在全球競爭無特殊優勢

▲大陸力拚疫苗普及率。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸嚴控新冠疫情，全面施打疫苗，預計前上半年至少一半以上普及率。大陸疾控中心首席科學家吳尊友表示，沒有疫苗時，全球與新冠肺炎的首輪遭遇戰，中國採用圍堵策略成為贏家，當各國各國疫苗出來後，大陸在全球競爭沒有特別優勢，所以必須提升接種率。

大陸國家衛健委疾病預防控制局與海南衛健委27日共同主辦的「疾控傳播能力提升年活動」在海口啟動，吳尊友進行主題演講。全球防控進入疫苗時代後，吳尊友表示，戰勝新冠，最終還要依靠疫苗。 此外，疫苗的保護時間，目前尚不確定。

▲大陸疾控中心首席科學家吳尊友。（圖／翻攝 央視）

吳尊友說，疫苗出來後，歐美等國家通過「自然感染+疫苗接種」雙輪驅動，能較快實現群體免疫。中國由於人口基數大，通過疫苗實現群體免疫，在全球競爭中沒有特別優勢，希望中國能儘快提升疫苗接種率。人類戰勝新冠，最終還是要依靠疫苗。

吳尊友表示，滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、mRNA疫苗預防效果接近。 圍堵策略將不再是我國主要防控策略，但仍將在局部範圍內應用。「針對當前國內疫情形勢，新冠疫情控制較好，已經再次恢復無本地傳播疫情。」

吳尊友說，去年冬季，大陸在短時間內出現了多處零星散發、甚至聚集性疫情，反映出境外疫情嚴峻，在防人、防物兩個方面帶來了疫情反彈的巨大壓力，是新冠防控的薄弱環節，需要結合石家莊、綏化防控經驗和教訓，儘快補齊農村防控短處。

「新冠病毒不進入體內就沒有複製性」，吳尊友在演講中特別強調污染與感染的區別，確診病人講話、唱歌、咳嗽、打噴嚏等，使病毒灑落在物體表面，包括手、皮膚表面等。 污染-病毒附著，不複製，數量只會減少不會增加。