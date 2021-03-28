缺水荒！達人親授「洗澡省水4秘訣」　家人最好一個接著一個洗

▲洗澡時也能為節水盡一份心力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

全台水情拉警報！去年因無颱風侵台，降雨量大減，使得台灣正面臨56年來最枯旱的一年，經濟部日前宣布台中、苗栗等地「供五停二」分區供水。為了儲水防旱，50～100L超大容量的儲水桶也成為熱賣商品。而家事達人陳映如也在粉專上分享「洗澡如何省水」4秘訣，網友們一同為節水盡心力。

苗栗、台中4月6日起進入「供5停2」民生限水。對抗缺水危機，除呼籲節約用水，不少人也開始為防旱做準備，不只省水裝置買氣熱絡，「儲水桶」最近也成了網購熱賣商品，從3月初至今，銷量暴增逾6倍，以50～100L大容量最熱門，也有的開始轉搶購泡澡桶。有業者透露，短短2天就賣出300、400個水桶，已經是「一整年的量」，店內緊急備貨，以滿足消費者需求。

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▲民眾因應限水，到賣場購買水桶等儲水設備。（圖／記者李忠憲攝）

缺水問題嚴重，家事達人陳映如也在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》分享「洗澡如何省水」4秘訣，透過無痛苦的省水妙方，從生活中減少用水，共同為節水盡一份心力。她說，洗澡等熱水出來前，可先利用「前段等待時的冷水」，清洗內衣褲等手洗衣物，或者用前段冷水清潔浴室；如果可以，家人們最好一個緊接著一個洗澡，「這樣就能避免等熱水所需的時間，以及前段等待時冷水的浪費。」

陳映如接著說，一般而言洗澡採用淋浴會比泡澡省水，但時間最好不要超過15分鐘，且若抹沐浴乳或搓揉頭髮時未關水，或者淋浴時間過長，也一樣很浪費。如果想泡澡，她建議可將泡澡水用來刷洗浴室，或是把小朋友的玩具、浴廁的用品丟進泡澡水裡浸泡、刷洗，讓水資源再利用。