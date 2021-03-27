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上網點全素鹽酥雞　新北妹吃一口「咬到肉絲」爆哭：害我破戒！

▲▼吃純素鹽酥雞，女子咬到肉絲爆哭。（圖／《東森新聞》）

▲吃純素鹽酥雞，女子咬到肉絲哭了。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

上網點外賣，是現代人常有的生活模式。不過，新北一名謝姓女子日前透過外送平台點餐，點了「純素食」的餐點，沒想到一口咬下去，竟然發現肉絲，感到相當崩潰，明明已經做出要求，卻還是被店家害得破戒。

根據《東森新聞》報導，謝女因為家人過世的關係，已經吃了3個禮拜的素食，原先一如往常上網訂餐，找到了販售素食食品的商家，點了素食鹽酥雞、天婦羅。

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餐點抵達後，謝女打開來吃，沒想到一咬下去，竟然咬出肉絲，且天婦羅裡面還有魚漿。發現不對勁後，謝女立刻吐了出來，但還是有些已進入肚子裡。

▼女子沒想到，已經選擇純素食的選項，竟然還是吃到肉。（圖／《東森新聞》）

▲▼吃純素鹽酥雞，女子咬到肉絲爆哭。（圖／《東森新聞》）

謝女相當難過，語帶哽咽地說，已經再三確認，餐點都有純素食的選項，她也沒有選錯，沒想到竟然因為一頓飯，被害得破戒，因此上平台投訴該店家。

不過，實際到店家的地址查看，竟然沒有實體店面，只有一堆冰箱，而且除了鹽酥雞以外，該地址還登記了火鍋店、滷味店，但現址竟沒有招牌。

對此，衛生局回應，先前接獲報案，就有前往店家稽查，已經來了3次，環境相當不理想，勒令業者限期改善，否則依法開罰。

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