「蒜」你狠！買鹹酥雞請老闆多加蒜　回家打開傻眼：我的肉呢

▲鹹酥雞是許多人宵夜首選。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

鹹酥雞可說是許多民眾的宵夜首選，其中蒜頭、九層塔更是相當重要的配角。有網友在臉書社團分享，去買完鹹酥雞之後，請老闆可以多加一點蒜頭，沒想到回到家開心準備享用美食的時候，打開袋子卻讓他當場傻眼，文章一出短短10個小時就得到1.8萬名網友笑翻按讚。

原PO在臉書粉絲社團「爆怨公社」發文表示，宵夜選擇去買鹹酥雞吃，被老闆問起是否要加辣和蒜頭的時候，隨口回了一句好多一點，沒想到回家之後發現，慷慨的老闆在袋子內放的蒜頭份量多到淹沒了鹹酥雞本體，讓他直呼「欸老闆我的鹹酥雞呢？」

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▲網友點鹹酥雞請老闆多加蒜頭，沒想到分量多道看不見鹽酥雞本體。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

對此，不少網友笑翻回應，「宵夜去買蒜頭，老闆問要不要加鹹酥雞？」、「哪一次不加爆？他一定是工讀生」、「哇！買蒜頭送鹹酥雞耶，CP值超高」、「吃完放的屁可臭了」、「誰賣你鹹酥雞了，你不是單點蒜頭嗎？怕你膩，還送了你一塊鹹酥雞呢」。

也有網友讚嘆老闆大方的氣度說道，「賺到喔，現在蒜頭比肉貴」、「蒜頭目前也不算非常便宜，好老闆」、「拜託，求地址」、「這個蒜頭的量都比鹹酥雞還要貴了」、「蒜頭貴貴的，賺到了」。