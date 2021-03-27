農民吃飯的傢伙不見了　台東警逮農機鴛鴦大盜

▲台東關山警方破獲農機民生竊案，當場抓逃犯緝毒品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊於23日9時許，前往花蓮縣富里鄉針對監控目標發動搜索，於犯嫌住處起出農用機具(高壓噴水機、電鋸等)1批及毒品(安非他命0.34公克)和注射器，犯嫌為1對鴛鴦盜，為購買毒品遂鋌而走險，竊取農民賴以維生的農機具變賣，所得贓款已全數用罄。

其中莫女因毒品案件遭台東地檢署通緝；於警詢後，查獲毒品部分，將潘男依違反毒品危害防制條例移送花蓮地方檢察署依法偵辦；莫女依違反毒品危害防制條例通緝案，遞解至台東地方檢察署歸案；竊盜案件部分函送台東地方檢察署依法偵辦。

縱谷地區務農戶數眾多，3月發生2起竊盜農機具案件，農機具是農民從事農務時的重要工具，該案引起關山警察分局的高度關切，該分局除督促所屬加強轄內巡邏勤務外，另由偵查隊深入追查，務必要將竊嫌逮捕到案，讓轄內農民們能夠安心務農。

▲台東關山警方破獲農機民生竊案，當場抓逃犯緝毒品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在偵查隊及池上分駐所的協力分工下，於監視器畫面中發現有部機車涉嫌重大，辦案人員以車追人嚴密監控，於23日9時持搜索票前往嫌疑人位於花蓮縣富里鄉的住處進行搜索，辦案人員在其臥室內發現不明白色粉末，後使用檢測劑確認為「安非他命」，經秤重為0.34公克。

另外在書桌及包內找到注射器與夾鏈袋等物品；同時在屋外小池邊發現高壓噴水機，在屋門外找到電鋸，經比對型號均與報案失竊農戶機型相符；另在房間內找到竊嫌行竊時所穿衣物，經與監視器影像比對也相符；眼見贓證物擺在眼前，這對毒鴛鴦也只能俯首認栽。

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