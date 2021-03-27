廢棄漂流木變身工藝品　台東縣府拍出上千件作品

▲漂流木變黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

森林在台東是非常珍貴且豐富的自然資源，且覆蓋率達8成更是全國各縣市最高，當遭遇天然災害如颱風等，常會產生大量漂流木，台東縣環境保護局表示，除了具標售價值的依規定統一集運保管外，其他廢棄漂流木在台東縣做資源循環再利用變身成為工藝品上網拍賣，收入挹注縣府公庫，讓廢棄漂流木也能變黃金。

台東縣政府表示，台東擁有美好的環境與自然環境，天災時有不少廢棄漂流木產生，為了將廢棄漂流木做再利用，台東特別設置1座巨大廢棄物回收再利用中心，進駐在地工藝師傅們將漂流木製作成為家具或藝品等，3年多來已有1325件作品受民眾青睞已拍賣完成，妥善處理巨大廢棄物不僅讓資源能循環利用，更結合在地文化特色的工藝品，台東身為全球第一的好客城市推動永續循環生活是必須的美。

台東縣環境保護局說明，巨大廢棄物回收再利用中心製作的廢棄漂流木工藝品，種類繁多且每件作品都由工藝師親自創造極具有地方特色，作品照片上傳到台東縣政府E拍網，民眾可用經濟實惠價格，購買到師傅們精心製作的工藝品，就像由檜木製作的盤子就兼具質感與實用價值，歡迎大家支持資源循環再利用我們都是環境永續的推手。

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