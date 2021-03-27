　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

廢棄漂流木變身工藝品　台東縣府拍出上千件作品

▲漂流木變黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲漂流木變黃金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

森林在台東是非常珍貴且豐富的自然資源，且覆蓋率達8成更是全國各縣市最高，當遭遇天然災害如颱風等，常會產生大量漂流木，台東縣環境保護局表示，除了具標售價值的依規定統一集運保管外，其他廢棄漂流木在台東縣做資源循環再利用變身成為工藝品上網拍賣，收入挹注縣府公庫，讓廢棄漂流木也能變黃金。

台東縣政府表示，台東擁有美好的環境與自然環境，天災時有不少廢棄漂流木產生，為了將廢棄漂流木做再利用，台東特別設置1座巨大廢棄物回收再利用中心，進駐在地工藝師傅們將漂流木製作成為家具或藝品等，3年多來已有1325件作品受民眾青睞已拍賣完成，妥善處理巨大廢棄物不僅讓資源能循環利用，更結合在地文化特色的工藝品，台東身為全球第一的好客城市推動永續循環生活是必須的美。

台東縣環境保護局說明，巨大廢棄物回收再利用中心製作的廢棄漂流木工藝品，種類繁多且每件作品都由工藝師親自創造極具有地方特色，作品照片上傳到台東縣政府E拍網，民眾可用經濟實惠價格，購買到師傅們精心製作的工藝品，就像由檜木製作的盤子就兼具質感與實用價值，歡迎大家支持資源循環再利用我們都是環境永續的推手。

►200ml，原價1100元，特價799元
 

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
日月潭水底世界曝光！　陳年垃圾怵目驚心
人妻借錢被逼「性服務付利息」　還93次丈夫得知崩潰
快訊／違停突開門！台中單車少年倒地　秒遭後車輾頭亡
陸網投票「Nike打5折買不買？」　結果出爐超意外

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

偷竊集團「活體移植」　盜採百年茄苳樹

台中抗旱4月起供五停二　楊瓊瓔：爭取設備盡速日增2650噸用水

廢棄漂流木變身工藝品　台東縣府拍出上千件作品

嘉縣社工日表揚　表揚資深與績優社工

單日爆發5千隻　林內鄉為紫斑蝶北返祈福送特色口罩

兒子問齊柏林：我們會破產嗎？　房子抵押買2800萬元鏡頭追夢

嘉市教育處：校外教學須選合格遊覽車廠商

嘉義市青年節表揚大會　112位青年獲獎

嘉義市兒童節　趣味闖關拉近親子距離

新竹兒藝節首推限量「燈會大禮包」　200店家集點免費換

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

偷竊集團「活體移植」　盜採百年茄苳樹

台中抗旱4月起供五停二　楊瓊瓔：爭取設備盡速日增2650噸用水

廢棄漂流木變身工藝品　台東縣府拍出上千件作品

嘉縣社工日表揚　表揚資深與績優社工

單日爆發5千隻　林內鄉為紫斑蝶北返祈福送特色口罩

兒子問齊柏林：我們會破產嗎？　房子抵押買2800萬元鏡頭追夢

嘉市教育處：校外教學須選合格遊覽車廠商

嘉義市青年節表揚大會　112位青年獲獎

嘉義市兒童節　趣味闖關拉近親子距離

新竹兒藝節首推限量「燈會大禮包」　200店家集點免費換

《花木蘭》謝新疆…劉亦菲解約Adidas　陸網一看聲明氣炸：太寒酸

因應賽程調配　富邦下周考慮多拉土投先發

美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

偷竊集團「活體移植」　盜採百年茄苳樹

伍鐸牛棚角色吃重有使用說明書　森榮鴻傷後進牛棚

超諷刺！緬甸軍人節大閱兵誓「保護人民」　同日50人慘死軍警槍口

亞莉安娜前未婚夫又把女神！　街頭甜抱《柏捷頓家族》菲比迪奈芙

新疆棉戰火燒到LV！　迪麗熱巴代言惹議「立場不明確」…慘遭出征

Mac硬體無優勢！還要學新系統　全場推「1技術」：沒人能超越

改編「臺灣油畫大師」楊三郎故事！漫畫家耗時2年全彩創作

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！2024實現

退休飛官改造　保時捷968金閃閃

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

屏東婦想幫敘利亞難民乾妹保住財產　潮警耐心阻詐

兒子曾問齊柏林：我們會破產嗎？

高雄美濃慣竊專偷未上鎖單車　見被害嬤苦求原諒

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周執行程序繼續走

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

吳鳳科大校慶變超跑展　法拉利麥卡倫千萬跑車現身

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

少年隊力勸輟學少年完成學業　重拾畫筆揮灑人生

更多熱門

相關新聞

兒子曾問齊柏林：我們會破產嗎？

兒子曾問齊柏林：我們會破產嗎？

看見·齊柏林基金會來到台東，27日下午在卑南鄉利嘉國小梅園舉辦「飛閱臺灣」環境教育講座，近200餘位學生及鄉親參加，齊柏林導演的兒子齊廷洹特別南下分享台灣之美以及與父親拍攝時的小故事，還有台東知名的山豬哥呂縉宇談台東的珍貴生態，讓愛護自然的新能夠從小扎根。

單價14.9萬→23萬！59組人搶拍鶯歌法拍屋　得標價高於市價

單價14.9萬→23萬！59組人搶拍鶯歌法拍屋　得標價高於市價

台東收整漂流木變身工藝品　網拍千件充府庫

台東收整漂流木變身工藝品　網拍千件充府庫

獨／羅尚樺殉職！孕妻忍淚寫追思卡：下輩子再續

獨／羅尚樺殉職！孕妻忍淚寫追思卡：下輩子再續

億元交保債難清　張綱維持有北投旅館一拍流標

億元交保債難清　張綱維持有北投旅館一拍流標

關鍵字：

漂流木 拍賣 台東

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

新船歪沈影片曝光！旗津港下水「往左急傾」

鳳梨被女網友嗆「台客」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

宋智孝甜勾金鍾國「我男朋友」！

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面