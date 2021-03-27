夢的N次方素養工作坊　饒慶鈴：以夢N精神出發提升教師自主學習

▲夢的N次方素養工作坊在台東登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由「我有一個夢」作者王政忠發起的「夢的N次方」教師專業成長研習活動，27日起一連2天在台東東海國中登場，吸引來自全國各地將近5百多位國中小教師共襄盛舉，饒慶鈴縣長表示，期望以此研習為借鏡，喚起更多教師專業自主學習社群的力量。

有別以往，台東縣今年起實施的教師研習改為必修及選修2種模式，9成由教師自主選擇，這樣的做法也猶如夢N的精神，自發性、樂意參與的研習活動，教師定會專注投入，讓研習效益加倍。

饒慶鈴除了誠摯歡迎全台各地對教育懷抱熱情的老師蒞臨外，更感謝一直在偏鄉任教的老師們一本初衷，為偏鄉學童的學習不餘遺力，她說，過去也擔任過教職，分別在空大、專科及臺東大學教過書。因此，非常了解與體諒老師備課、考慮學生、學校、家長的辛勞，希望大家不忘教育的初衷，能夠做「正向思考能量的起點」。

饒慶鈴表示，在針對老師的支援上，縣府聽到老師心底的聲音，其實老師最最期待的是多花點時間陪孩子，所以，我們把老師還給孩子，除了行政減量之外，也將許多研習區分為必要性的與依老師需求可選修的。也鼓勵老師們在學校裡能組成志趣相投的專業社群，在學校中大家共學共好，相互支持。

另外，台東縣許多學校都是小型6班學校，而所有的專業成長都是為了能實踐來幫助孩子學習，所以台東縣也建置了公開觀課系統，讓老師藉由共備觀議課，讓老師共學的團體可以跨校組成，讓老師從實踐中成長。

王政忠認為我們需要號召、影響、扶持更多課堂實踐家，讓更多課堂實踐家回到他們的學校，影響更多朝夕相處的校內夥伴，拉近教學落差。只有弭平更多的教學落差，台灣的孩子，才有機會不再受限於出身，找到自己的舞台，開展自己與眾不同的人生。

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