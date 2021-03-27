陸推「黑珍珠餐廳指南」PK米其林　台北6間餐廳入榜

▲大陸推黑珍珠餐廳指南PK米其林。（圖／翻攝黑珍珠指南官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸2021黑珍珠餐廳指南名單昨（26）日在「美食之都」揚州瘦西湖畔揭曉，全球25個城市共296家餐廳上榜。其中，位於台北的RAW及MUME兩間歐式餐廳被評為二鑽，祥雲龍銀、少帥禪園、寬巷子（微風店）及君品酒店（頤宮）則和其餘218間餐廳入選一鑽餐廳。

▲大陸2021黑珍珠餐廳指南於揚州公布。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，美團從2018年開始打造「黑珍珠餐廳指南」。2021「黑珍珠」從783家入圍餐廳中遴選出296家鑽級餐廳，上榜餐廳涵蓋全球39類菜系，其中三鑽餐廳13家、二鑽餐廳65家、一鑽餐廳218家，包括大陸及港澳台22座城市和曼谷、新加坡與東京等3座城市。

2021黑珍珠餐廳指南入榜菜系包括潮粵菜、雲貴菜、西北菜、徽菜及福建菜等。其中，上海本幫菜上榜餐廳較去年增加175%，江浙菜上榜餐廳較去年增加167%。在城市分類上，從城市來看，上海、深圳、北京等一線城市仍是上榜餐廳數量增加最多的主流城市。

值得注意的是，成都、杭州、南京、西安等新一線城市上榜餐廳數量連續增長，今年上榜餐廳達72家，同時，黑珍珠餐廳指南還發掘出14家隱藏在揚州、台州、汕頭、順德等二三線城市，具備高水準的本土菜系餐廳。

據了解，「黑珍珠」上榜餐廳分為三個鑽級，主要由大數據抓取、專業評審和機構共同評選。美團黑珍珠餐廳指南負責人尹睿指出，黑珍珠評委身份永久匿名，造訪餐廳的過程中，評委需接受監督，「一旦出現舉報，經覈實後該評委將進入黑名單，永不錄用。」