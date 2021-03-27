陸棉花協會：新疆棉花不缺訂單！有沒有BCI都不造成積壓

▲新疆棉花。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

「新疆棉」事件持續延燒，大陸棉花協會棉農分會會長曹會慶日前表示，新疆棉花其實不缺訂單，紡織廠永遠面臨原料問題，「有沒有BCI認證，都不會造成新疆棉花積壓。」

根據《紅星新聞》報導，曹會慶指出，近年來新疆棉花產量連年突破500萬噸，種植面積達到3800萬到4000萬畝，「去年到今年，新疆棉花產量達到570萬噸，產量接近全國棉花產量90%。」

曹會慶提到，新疆的產棉大部分供給國內大型紡織企業，近年許多紡織企業遷入新疆，新疆當地的紡織企業用棉數量大增，「目前全國每年棉花需求量大概800萬噸，國內產棉大概650萬噸，仍然存在缺口，需要從印度、澳洲等國進口棉花。」

對於BCI抵制新疆棉花，曹會慶曾提示過可能發生的風險，他說，實際上BCI的44條標準是很低的標準，門檻低，「這個不生產棉花的企業，制定一個標準到我們國家來進行棉花認證和貼牌，久而久之它做大之後，就有了話語權，有了定價權，左右中國棉花的品質、價格、數量，這會威脅到中國棉花產業的安全。」

曹會慶表示，BCI是一家瑞士企業，瑞士一公斤棉花都不種，但卻由BCI制定了棉花標準，「為什麼要由一個外國企業來主導棉花標準？我們為什麼不能從頭部企業開始建立一個產業聯盟，紡織廠需要什麼樣的棉花，我們就種植什麼棉花呢？」

曹會慶指出，如果H＆M、NIKE、Adidas等企業持續終止合作，新疆棉花要尋求新的訂單，實際上這個市場很大，「紡織廠永遠面臨原料問題，所以有沒有BCI認證，都不會造成新疆棉花積壓。」

曹會慶強調，去年以來，東南亞、印度等地因為疫情沒有得到很好的控制，很多訂單都從東南亞的工廠轉到中國，中國面向世界的棉花需求還在加大，或許能達到千萬噸，新疆棉花產量才500多萬噸，加之新疆棉花的品質，放在這個市場，完全沒有問題。