好心挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他氣炸公開手法：再也不會光顧

▲阿婆收下千鈔不找零，還稱「這我的捏」，隨後掏出數張鈔票迅速將千鈔混入其中。（圖／翻攝臉書「爆怨2公社」）

記者莊智勝／綜合報導

一名網友在臉書「爆怨2公社」PO出朋友經歷，原本好意幫助可憐的果農阿婆，掏出千元鈔票向她購買芒果，沒想到阿婆頻打悲情牌，甚至這張千元鈔票還差點回不來，氣得原PO好友公開全部過程、手法，直呼「感謝阿婆讓我學了一課！」

原PO好友表示，幾個禮拜前就注意到學生餐廳外有位阿婆在叫賣芒果，當天想說有機會，便上前捧場、幫助阿婆；怎料阿婆見他上門後開啟一連串猛攻、狂打悲情牌，一袋50元的芒果，硬要原PO好友一次買兩袋，還稱「之前同學都一次買100」；好友摸摸鼻子認了買了兩袋，並拿出千元大鈔要她找，孰料阿婆見到一千元後還喊「很重欸」，收下鈔票後還謊稱「錢不夠找」。

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這時好友發現錢包裡還有張百鈔，因此便要回千元大鈔、改以百鈔付帳；但阿婆這時卻態度丕變，大喊「這一千是我的捏！」還從袋子裡拿出數張鈔票，迅速將千鈔混入其中。「於是我就知道，我被騙了！」原PO好友氣炸，立即拿出手機錄影蒐證，揚言要報警處理，雙方僵持一陣後，阿婆見鐵板太硬，這時態度才終於放軟歸還千鈔；「芒果我也不爽買了，操他O的！以後看到那種可憐兮兮的生意人，我也不會去光顧了，感謝阿婆讓我學了一課！」

誇張經歷曝光後，網友也紛紛直呼「就是有這種吃定人的賣家，不能姑息養奸」、「我也遇過賣菜阿婆，菜豆跟茄子賣天價，一樣打悲情牌」、「標準的可憐之人必有可恨之處」、「這種人會害到真正需要幫助的人」、「就是有這種人，所以人與人之間才會越來越冷漠」、「邪惡的阿嬤」、「好人難當，該爭就爭，不必客氣，不然他們會得寸進尺」、「這種老人很多，倚老賣老，不值得尊敬。」