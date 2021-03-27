　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好心挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他氣炸公開手法：再也不會光顧

▲▼網友買芒果遇阿婆敲盤子，氣炸公開手法。（圖／翻攝臉書「爆怨2公社」）

▲阿婆收下千鈔不找零，還稱「這我的捏」，隨後掏出數張鈔票迅速將千鈔混入其中。（圖／翻攝臉書「爆怨2公社」）

記者莊智勝／綜合報導

一名網友在臉書「爆怨2公社」PO出朋友經歷，原本好意幫助可憐的果農阿婆，掏出千元鈔票向她購買芒果，沒想到阿婆頻打悲情牌，甚至這張千元鈔票還差點回不來，氣得原PO好友公開全部過程、手法，直呼「感謝阿婆讓我學了一課！」

原PO好友表示，幾個禮拜前就注意到學生餐廳外有位阿婆在叫賣芒果，當天想說有機會，便上前捧場、幫助阿婆；怎料阿婆見他上門後開啟一連串猛攻、狂打悲情牌，一袋50元的芒果，硬要原PO好友一次買兩袋，還稱「之前同學都一次買100」；好友摸摸鼻子認了買了兩袋，並拿出千元大鈔要她找，孰料阿婆見到一千元後還喊「很重欸」，收下鈔票後還謊稱「錢不夠找」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這時好友發現錢包裡還有張百鈔，因此便要回千元大鈔、改以百鈔付帳；但阿婆這時卻態度丕變，大喊「這一千是我的捏！」還從袋子裡拿出數張鈔票，迅速將千鈔混入其中。「於是我就知道，我被騙了！」原PO好友氣炸，立即拿出手機錄影蒐證，揚言要報警處理，雙方僵持一陣後，阿婆見鐵板太硬，這時態度才終於放軟歸還千鈔；「芒果我也不爽買了，操他O的！以後看到那種可憐兮兮的生意人，我也不會去光顧了，感謝阿婆讓我學了一課！」

誇張經歷曝光後，網友也紛紛直呼「就是有這種吃定人的賣家，不能姑息養奸」、「我也遇過賣菜阿婆，菜豆跟茄子賣天價，一樣打悲情牌」、「標準的可憐之人必有可恨之處」、「這種人會害到真正需要幫助的人」、「就是有這種人，所以人與人之間才會越來越冷漠」、「邪惡的阿嬤」、「好人難當，該爭就爭，不必客氣，不然他們會得寸進尺」、「這種老人很多，倚老賣老，不值得尊敬。」

ET快訊
20歲嫩妻每夜激戰公公！佈局7年　婆婆走錯1步完敗
逆轉！台南「蘇大媽」免入獄　檢方將提非常上訴
抵制新疆棉花「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以
身家35億吳耀漢「大、小女兒全涉毒」遭逮　黑紗罩頭護臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

每晚8點衝超商！搶打折商品問「可悲嗎？」　網反讚狂推：我也是

好心挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他氣炸公開手法：再也不會光顧

怪癖女友「iPhone12 Pro助性」　他噴血3次：快死了！老司機笑歪

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以

快訊／122天才確診！補教師13接觸者等結果　指揮中心1400說明

連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

106萬戶「供五停二限水GG」　超商店員崩潰：免洗褲衛生紙之亂來了

長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

「雞肉絲菇」易與毒菇榜首混淆　專家傳授9字訣輕鬆辨別

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

每晚8點衝超商！搶打折商品問「可悲嗎？」　網反讚狂推：我也是

好心挺芒果阿婆「千鈔險被吞」！他氣炸公開手法：再也不會光顧

怪癖女友「iPhone12 Pro助性」　他噴血3次：快死了！老司機笑歪

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航：沒發聲明就可以

快訊／122天才確診！補教師13接觸者等結果　指揮中心1400說明

連假上國道注意！「3零件」脫落罰6千　開到沒油也得吃罰單

106萬戶「供五停二限水GG」　超商店員崩潰：免洗褲衛生紙之亂來了

長榮航空還原「愛媛都市傳說」　5hrs帶旅客飛去看櫻島、阿蘇火山

「雞肉絲菇」易與毒菇榜首混淆　專家傳授9字訣輕鬆辨別

激省超過5千！萬國通路推帛琉款行李箱　家樂福4分店限量30個開賣

鳳梨91字親吐「斷開演藝圈」實情：絕不眷戀！　簽名賣5800暴怒開罵

國民黨不抵制新疆棉遭出征？　連勝文：消費者不需背負政治責任

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！　2024就能實現

進廁所被當女生！小田徑選手「蓄髮2年」不喊熱　全為捐出助癌友

砲轟陸網「愛國棉花」熱潮！　白宮發言人：扼殺言論自由

你的臉不是你的！App爽撈30億張人臉當數據庫...竟神逮兒童性侵犯

莊春發／8趴數位廣告收入給全美媒體！政府怎看谷歌臉書吞噬多數收益？

如鬼上身！他拾獲劍斧法器竟沿路揮砍　警濺血制伏他：我怎會這樣

國道通行費優惠吸車潮！2路段「紫爆」車速40km↓

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

女友讓男同事過夜　需要他的技術

她怨薪水0調漲　出社會3年仍43K

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

基隆外海清晨6.8地震！　鄭明典一早慶幸發文

他誤觸高壓電「雙手截肢」煮茶養一家七口

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

「超兇老闆娘」打趴20年老店！C奶本尊暴動了

騎士逆向被按喇叭　追1公里砸車

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

「口交惡徒」遊戲正夯　槓上南投縣府：王八蛋

教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

更多熱門

相關新聞

薊馬危害芒果擴大！　獅子鄉也淪陷

薊馬危害芒果擴大！　獅子鄉也淪陷

不止屏東縣枋山、春日等鄉芒果遭到薊馬危害，連獅子鄉也淪陷；有意爭取國民黨提名參與2022年屏東縣長選舉的安泰醫院榮譽院長蘇清泉獲悉，與服務團隊前往了解，看到整片芒果樹的花都由紫紅色變成焦黃乾枯的咖啡色。農友無奈絕望的說，兩天就變色了，根本來不及搶救。籲請農政單位趕快幫忙果農度過難關。

乾旱成災！屏東芒果遭「薊馬」狂襲

乾旱成災！屏東芒果遭「薊馬」狂襲

蔡英文讚台灣水果具國際高水準

蔡英文讚台灣水果具國際高水準

喪事白包收到「詭異千鈔」！結局揭曉

喪事白包收到「詭異千鈔」！結局揭曉

台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運

台灣鳳梨、芒果、火龍果獲日本認可　7月進軍東京奧運

關鍵字：

芒果阿婆千鈔

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨被女網友嗆「台客」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

南港山中傳「恐龍低鳴聲」　1分鐘影片曝光！

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面