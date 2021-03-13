乾旱成災！屏東芒果遭「薊馬」狂襲　枋山、枋寮、春日全面淪陷

▲屏東芒果因旱災遭薊馬危害 。（圖／莊瑞雄服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

乾旱成災！屏東芒果因旱災遭「薊馬」危害，立法委員莊瑞雄會同農政單位及果農會勘後，全力為果農爭取天然災害救助，並應從優從寬從速補助，以降低果農損失。

▲▼莊瑞雄（左）現場了解芒果受害情形。

立委莊瑞雄近日接獲芒果農陳情，枋山、枋寮、春日等鄉鎮，整區、整園、整片的芒果樹，不論愛文、金煌品種，整顆樹幾乎都「酥花」，不是長不出半顆芒果，不然就是結出比檳榔還要小粒的空包彈。

果農原認為是年初的寒害所造成的延遲性災害，導致芒果樹酥花。但12日天下午與縣議員陳志成、鄉民代表盧銘榮跟隨果農到率芒溪畔芒果園會勘，經過專家解說才知道，並非寒害影響，而是乾旱造成。

13日下午緊急召集農糧署屏東辦事處林隆新主任、高雄農改場戴順發場長、農改場植物保護專家陳明昭老師，及陳志成等人再度會勘。陳明昭老師拿出白紙，將「酥花」搖到白紙上，只見整張白紙上頓時爬上密密麻麻的小蟲子，甚至有些小蟲子還馬上飛跳到人的身上咬人，讓人怵目驚心。

陳老師說，這些小蟲子就是「薊馬」，是一種體型微小，隱匿性強的昆蟲，喜歡悶熱而乾旱的氣候，而且抗藥性強，是農民眼中相當頭痛的對手。

果農說，適逢乾旱無雨，「薊馬」無限增生，一周噴藥三次，付出高額農藥費用不說，連果農自己都快中毒了，依然無法有效防治，只能看著害蟲一步一步蠶食鯨吞芒果花，最終導致整棵芒果樹無法結果。

莊瑞雄心疼農民辛苦了一整年卻血本無歸，會勘後，立即與農委會陳吉仲主委聯繫，詳述現勘慘狀，陳主委也承諾，會請相關單位盡速討論研究，盡力協助果農。

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