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借錢被逼性服務支付利息…人妻忍淚配合「93次」！丈夫得知崩潰

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）.

▲人妻欠錢遭逼性服務還利息，人夫得知後氣炸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

人妻小君（化名）向一名自稱土地代書的男子阿義（化名）借錢，但因無力償還，阿義竟要求她以性服務來支付利息，還直接強拉到摩鐵性侵，3年的時間先後性侵多達93次。小君丈夫得知此事後氣炸，憤而對阿義提告並要求賠償精神慰撫金。法官審理後，則判阿義須賠償小君丈夫10萬元。

判決書指出，小君於2008年間認識自稱土地代書的阿義，而當時她有現金周轉需求，於是向阿義借了100萬元，但僅收受70萬，並約定每月利息5000元。同年8月13日，阿義將小君約出，並要求還款，但小君無法立即還清，沒想到阿義竟要她用硬服務之付利息。

小君當時表明不願意，卻遭到阿義強拉上車到摩鐵性侵得逞，從2008年至2011年，長達3年的時間一共性侵了小君93次。案經小君提告，但檢方不起訴處分，小君請求再議，仍被法院駁回再議確定。

孰料，事隔8年多，阿義又多次寄發存證信函騷擾小君，導致小君無法承受壓力，才將遭到阿義高利貸以及性愛影片脅迫發生性行為的事情告知親友，小君丈夫才因此得知此事，氣得向阿義提告求償。

對此，阿義辯稱，小君2006年向他借了20萬元，1個月還款1萬塊，而當時他並不知道小君已婚，且因小君喜歡跳舞，他很會唱歌，也剛好在學跳舞，都是小君在他去跳舞的，但當時2人的互動只有跳舞，並沒有發生性行為，他也沒有性侵小君。

阿義提到，2008年間，小君因開餐廳需要資金，他才知道小君是有夫之婦，且當時還是由小君丈夫以土地設定抵押權140萬元向他借款，由此可知是小君丈夫向他借的錢。

阿義還說，從2006年至2009年3月間有發生性行為，之後就未再發生，剛開始平均1、2個月一次，後來比較少，平均2、3個月1次，且小君丈夫2008年間就知道此事，他也因此被恐嚇過，只是無法舉證。再者，若他是性侵小君，那其丈夫怎麼可能會不知道，若知道又怎會不加聞問，且正常婦女遭到性侵後，神色怎能維持自若，如有異常，其丈夫卻又未能察覺？因此他否認性侵。

不過，小君出面證稱，從2008年8月13日至2011年9月29日止，阿義就以她欠錢不還為由強迫性交，且對方還威脅要去小孩學校貼海報將事情公諸於世，讓她嚇得只好配合

法官審理時也發現，阿義坦承與小君發生性行為，但雙方是合意性交，且去摩鐵還都是小君開車帶他去的，法官也因次認定他侵害小君丈夫配偶權，最終判他須賠償10萬元。全案可上訴。

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