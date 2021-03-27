檢舉狂魔「台南蘇大媽」免關了！抗告成功　檢方將提非常上訴

▲蘇大媽抗告成功免入獄，檢方將提非常上訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳韻如／台南報導

台南「檢舉達人」蘇大媽，2020底遭拒絕掛號，因此大鬧復健診所，違反《醫療法》被捕後判刑5月，得易科罰金15.1萬元；蘇大媽向檢方求情後，檢方同意分期易科罰金，但她仍不學乖，還持續檢舉濫訴，檢方撤銷易科罰金執行，蘇女不滿向台南地院聲請異議，但遭法院駁回。不過，蘇女又再提聲明異議，而這次台南高分院撤銷入監裁定，並且「不得抗告」，讓蘇女可「繳罰金、免入獄」。

回顧案情，蘇女2020年底前往台南某復健診所看診，但卻因故遭櫃台人員拒絕掛號，蘇女當場以一貫手法拿起手機拍攝、並語言挑釁、謾罵醫師及其他看診病患，因此違反《醫療法》「妨害醫事人員執行醫療業務罪」遭到檢方起訴，並判刑5月，得易科罰金15.1萬元。

蘇女遭判刑後態度放軟，頻頻向檢方哭窮，好不容易終於換得檢方網開一面，同意她分3期付清罰金，但同時檢方也和她約法三章，要求不得再濫訴、擾亂公署。不料，她卻故態復菁，檢方不堪其擾，最終決定依《刑法》第41條，「本刑5年以下之罪，而受6月以下徒刑或拘役之宣告者，得易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」，撤銷易科罰金，並須入監服刑。

蘇女又再次提出聲明異議，而這次台南高分院卻於25日撤銷蘇女的入監裁定，並裁定不得抗告。

對此，台南高分院表示，蘇女認為，檢察官撤銷她的易科罰金有為正當法律程序，因此提出聲明異議，而高分院調查後發現，檢察官在訊問時並未告知蘇女得意輻射會饒動，且在撤銷易科罰金錢也沒有再次訊問，確實失當，因此撤銷蘇女的入監裁定。不過，這次裁定出爐，引發台南地檢署檢察官不滿，將提出非常上訴。