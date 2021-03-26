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不該當軍人10大原因！退伍軍人曝「潛規則」：領一樣的錢做更多事

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／國軍搞什麼）

▲「怪物」分享不要當國軍的10個原因。（圖／翻攝自YouTube／國軍搞什麼）

記者施怡妏／綜合報導

一名已經退伍的職軍「怪物」，去年8月在個人的YouTube頻道「國軍搞什麼」發布一則影片，向大家分享「不要當職業軍人的10個原因」。由於最近空軍2架F-5E戰鬥機發生擦撞墜海意外，造成機上飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職，該影片又再次引起大家的討論。

1. 不自由
每每要收假時，要踏進營區心中都會很掙扎，進去後整個人都被困住，「這次進去，不知道何時可以出來」，環境不自由、長官命令不自由。

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2. 工作時間長
夏令5:03起床、冬令6:00起床，機關性質的單位17點下班，但有些人還是得加班，18點用完餐有的部隊還要繼續做事，到晚上21點才能洗澡，晚上22點就寢，有時夜間還有2小時的衛哨要執勤，「工作時間長達14小時以上」，如果12點到14點的休息時間要衛哨，那工作時間就會超過16小時，「且沒有加班費，因為你本來就是24小時待命」。

3. 不能馬上辭職
職軍是有簽約的，依照各個職位有規定的服役服役年限，沒有服役到規定的時間，就辦理退場機制，是要賠款的。

4. 人力不足業務量大
「軍官招不到、士兵缺到爆、士兵到處要」，兵力缺口很嚴重，多數部隊維持在7成上下，人力不足工作量卻沒有減少，導致少數人常常要加班到凌晨2、3點，早上5:30還要起床點名，實施體能訓練，「這種惡性循環，每日都在發生」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／國軍搞什麼）

▲會做事的人，都會指派做很多事情。（圖／翻攝自YouTube／國軍搞什麼）

5. 會做做到死
很多主官管會把多的工作，交代給信任人的人去執行，才不會出包，「有能力的人，工作量越來越大，擺爛的人越來越爽，但領的錢卻一樣」，而主官管每次都會說能者多勞，「到底是『能者多勞』，還是『能者過勞』？」

6. 當災害臨時，家人最需要你的時候，你卻不能在家
「我是軍人，必須以國家為重」，當災害來臨時，所有的人員必須停止休假，投入整備的工作。

7. 學長學弟制嚴重
有一些不肖的學長，「拿俏了，以為學長是長官」，開始凹學弟、命令學弟，而大部分會凹人的，大部分都是表現比較差的人，因為工作做不完，就叫學弟收拾殘局。

8. 經管輪調制度
國軍在經管作業規定下，有軍士官輪調的機制，以師為單位，分為外島、本島、後勤新訓單位，實施三角輪調，但83年精進士官制度失敗後，士官經管輪調就停止，現在大部分都是3-5年，旅級內相互職務調整。
軍官的部分，在精實、精進案實施後，外島及本島精簡相當多單位，目前仍以軍種兵科實施2-3年輪調1次。如果士兵的話，就沒有這樣的困擾，除非自己請調，不然不會有調職的狀況發生。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／國軍搞什麼）

▲做很多事卻換來長官一句「能者多勞」。（圖／翻攝自YouTube／國軍搞什麼）

9. 經常性的調整休假
雖然當月的25日需完成次月休假預劃表排訂，並奉核公布，但常常會出現突發狀況，例：指揮官要來、軍歌比賽等事情，很多個人的行程，常常會受到影響被迫取消，到最後就是變成積假，而現在大部分都有慰勞假，「年度休假要全部休完，難度是越來越高」。

10. 電話召回
放假時總是很害看到部隊打電話來，雖然國軍有代理人制度，但是負責人總是會被叫回去。他還分享最誇張的一次，把人從屏東叫回台中，只是為了要更新一張在營人數表，其實只要打給代理人，請對方把表格印出來就好。
事後他也詢問當事人為何要回來，對方表示，「那是我負責的業務，休假前應該把所有的事項完成以示負責。

不少職軍看完影片後紛紛大喊「超有感」、「每點都說的好中肯啊」、「真的蠻中肯，加上很多奇怪事情，不是我討厭，是真的做到心累，沒正常事情」、「我自己也是志願役士官退伍，我覺得當兵沒有什麼不好，也很引以為傲，只是兵運真的不太好，影片講的幾乎遇到一半以上，主官也不合，所以才選擇退伍」。

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