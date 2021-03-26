「潑屎妹」夜店與人起口角扯髮！被爆「到處搭訕男人」　下場慘了

▲信義區潑屎妹因於夜店與人扭打，挨告傷害罪。（資料照／翻攝邱女臉書）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

20歲邱姓女子去年9月19日於北市信義區威秀影城前，遭柯姓男子潑糞，引起社會關注，被封為「潑屎妹」，而柯男本月16日被依公然侮辱、強制罪起訴。怎料，邱女現被爆出，於夜店與一名張姓女子爆發口角扭打成一團，2人最終互告傷害。案經台北地檢署調查後，因邱女未出庭亦未提出驗傷單，張女有提出驗傷單佐證，偵結後不起訴張女，並依傷害罪嫌起訴邱女。

邱女與張女於信義區夜店，因互看不順眼，雙方爆發口角，當場大打出手，互相拉扯對方的頭髮，夜店安管見狀立即上前排解糾紛，事後2人互告傷害。張女出庭時提到，她因看不慣邱女在夜店到處搭訕其他男人，2人因而有糾紛，並提出自己的驗傷單佐證，而檢方勘驗當晚監視器畫面，確認邱女、張女打架行為，但邱女經傳喚未出庭，亦未提出驗傷單，無法證明其傷勢，因此僅起訴邱女1人。

日前邱女潑屎案的兇嫌柯姓男子才坦承自己與邱女曾有過口角，且被邱女嫌棄身高太矮，才會決定潑糞洩憤，最終被檢方依公然侮辱、強制罪嫌起訴。怎料，邱女這次再度因夜店惹禍上身，挨告傷害罪。

▼柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）