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月底大放送！頂呱呱連2天「69折爽吃1斤雞」　原味、辣味一次擁有

▲▼頂呱呱1斤雞。（圖／頂呱呱提供)

▲頂呱呱1斤雞又來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底大放送！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」超夯「1斤雞」活動又來了，這次首度一連2天祭出限定優惠，3月30日、3月31日只要用180元、原價69折優惠就能爽吃滿滿600g的經典原味雞塊、辣味炸雞，每人限購2份，各店數量有限，把握機會搶吃。

頂呱呱經常無預警推出1日限定的「1斤雞」活動，只要用原價的69折、180元就能吃到滿滿1斤的經典原味雞塊，深受炸雞控喜愛，不過這次竟然一次就能爽吃2天，業者宣布於3月30、31日連2天推出「1斤雞」優惠，30日可以吃到原味雞塊，31日則由人氣夯品辣味炸雞接棒，2種口味1斤雞輪番上陣，絕對要手刀大嗑一頓，提醒每人限購2份，各店數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王推「17.6盎司重磅牛肉堡」 。（圖／業者提供）

▲漢堡王推「17.6盎司重磅牛肉堡」 。

另，漢堡王也宣布推出這顆光是牛肉就重達17.6盎司的「超級重磅牛肉堡」，漢堡裡頭夾進了超有誠意的4層火烤牛肉漢堡排，再加上生菜、番茄、濃郁起士片及香炸培根等配料層層堆疊，打造最浮誇美式漢堡，4月1日至5日限定登場，只有5天絕對要搶吃一波，提醒台積店、兒童樂園2門市不販售。

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