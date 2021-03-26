桃園彩色海芋季登場　逢清明連假警方實施交通管制

▲桃園彩色海芋季將於明天盛大開幕。（圖／桃園市府農業局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園彩色海芋季將於27日起至4月11日止共16天，在大園溪海休閒農業區登場，由於活動期間適逢清明節連續假期，預估將吸引大量民眾前往賞花，警方為維護展區周邊道路交通秩序，將派員加強疏導車流，同時取締、拖吊違規停車，並於路口實施交通管制措施。

▲主打「海洋奇芋記」有美人魚和她的小夥伴帶來浪漫情懷。（圖／桃園市府農業局提供）

大園警分局表示，今年的桃園彩色海芋季展期橫跨3個週末假日，其中4月2日至5日為清明節連續假期，預估湧入大量人、車潮，為避免造成現場交通壅塞，警方將於例假日及清明節4天連假的8時至18時，針對大園區「和平西路一段與聖德北路口」、「和平西路一段與崙后路口」、「崙后路與聖德北路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」等6個地點實施交通管制措施；平日則是於「田溪路與華興路二段路口」管制車輛進出。

▲▼警方為維海芋季交通秩序，將派員疏導和取締違規停車。（圖／大園警分局提供）

警方提醒民眾，交通管制期間僅限持相關通行證車輛、接駁專車、復康巴士、執行公務車輛通行，且因附近停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具，相關乘車資訊可至桃園彩色海芋季官方網站查詢，警方也會加強取締、拖吊違規停車，以維交通安全與順暢。

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