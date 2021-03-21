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連2周末提早掃墓國道打7折　「31處靠墓區路段」防範燒紙錢濃煙

▲台南市消防局為因應清明時節即將到來，民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災，特在關廟區第四公墓，辦理山林暨公墓火警搶救示範演練，市長黃偉哲亦到場視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲過去曾發生民眾因掃墓祭祖不慎引發林野火災。（圖／記者林悅翻攝）

記者賴文萱／台北報導

清明連假就要到來，為了讓民眾能提前掃墓，分散連假壅塞車流，高公局在連假前2周休採單一費率再7折收費。另外，過去曾發生掃墓燒紙錢濃煙飄散至國道，影響行車視線的狀況，高公局也盤點國道31處鄰近墓區的路段，提醒用路人多加注意。

高公局自103年起，在清明節連假前的周休實施通行費率優惠，鼓勵民眾提前掃墓分流。經統計，優惠措施可分流交通量接近連假規模，因此提前於清明連假前2周休（3月20日、21日、27日及28日）實施單一費率再打7折收費。

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根據試算，小型車中長途旅次的通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，相較一般費率343元，可省下130元。

▲清明連假，台南市警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗178處，動員2495名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為了讓民眾能提前掃墓，分散連假壅塞車流，高公局在連假前2周休採單一費率再7折收費。（圖／記者林悅翻攝）

另外，以往曾發生民眾祭祖掃墓燃燒冥紙和雜草，稍有不慎引起火災，火災濃煙飄散影響行車視線，尤其是靠近國道沿線，更可能影響行車安全。

高公局盤點出31處國道沿線鄰近墓區路段，包含國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域。

高公局提醒，行經該等路段用路人注意，並請掃墓民眾留意國道行車安全，萬一不慎引發大火，切勿驚慌，先撥打119向當地消防單位求救。

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