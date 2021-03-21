提早掃墓潮湧現「接近連假規模」　國5下午3點起實施北向高乘載

▲提早掃墓車潮接近連假規模，國5下午3點起實施「北向高乘載」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者賴文萱／台北報導



清明連假就要到來，高公局預估節前2週周除有提前掃墓需求外，天候良好時也有大量旅遊需求，交通量接近連假規模。今（21）日15-20時，高公局比照例假日實施國5北向入口高乘載管制。

▲國道北向路段估午後起湧現車潮。（圖／翻攝自高公局）

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高公局預估，今國道雙向交通量為110百萬車公里，其中，國5北向路段宜蘭至坪林目前交通壅塞，時速不到40公里，恐一路塞到22時，交通量是平日的7倍。另外，國1北向路段西螺-埔鹽系統、新竹系統-竹北從午後也預估塞到20時為平日4倍；國3關西-大溪、竹山-中興、霧峰系統-霧峰16時起開始壅塞，要到20時才會紓解。

為紓解清明節連假前2周休國5壅塞車流，高公局於前1、2周六（3月20日、27日） 0-12時比照連假封閉國5石碇及坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用道）；前1、2周日（3月21日、28日）15-20時比照例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制。

▲清明節連續假期替代道路。（圖／高公局提供）

另外，「宜蘭綠色博覽會」3月27日起於蘇澳舉行，由於是清明節前1周六，高公局預期國5將有大量旅遊車流，尖峰時段易有壅塞情形。

國5石碇及坪林南向入口封閉期間，建議用路人改搭公共運輸，若要開車前往宜蘭，可改走106乙及台9線或避開匝道封閉時間。

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