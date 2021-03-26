黃士修為3倍券戰蘇揆粉絲　酸「小笨蛋、蠢貨」竟稱符合對方水準

▲「以核養綠」發起人黃士修，去年12月於蘇貞昌臉書三倍券貼文底下留言以「小笨蛋、不用功讀書」回覆林姓網友挨告。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

核四公投領銜人黃士修去年12月間，在蘇貞昌臉書粉絲頁，質疑三倍券政策，林姓網友看到後則回「請問9月花跟12月花對於經濟貢獻插在哪？」豈料黃竟以「小笨蛋」、「蠢貨」回覆林姓網友留言，林姓網友深覺受辱並提告，士林地檢署偵結依妨害名譽罪嫌將黃士修提起公訴。

去年12月13日行政院長蘇貞昌於臉書粉絲專頁貼出「三倍券，當然要拿來支持台灣漫畫！在CWT56的這天、三倍券過期倒數19天，就該跑一趟台灣漫畫基地 ，用光全家的三倍券，買幾本台灣漫畫作品回去給孫女看！ 」

該篇貼文也引起網友一陣熱烈討論，當中黃士修於文章下方留言質疑三倍券政策，林姓網友看見並回覆他「請問在9月花跟12月花對於經濟的貢獻差別何在？」沒想到黃士修竟隨即標記林姓網友分別留言回覆差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘」、「不用功讀書的小笨蛋」。

林姓網友瀏覽留言後深覺受辱，並報警提告。黃士修到案坦承有流言，但他卻矢口否認妨害名譽。他辯稱因林姓網友留言質疑，他只是想反駁，黃士修甚至表示林姓網友發言不符合一個正常人的知識水準，才會稱他「小笨蛋」屬於個人意見表達，且符合事實脈絡，並非攻擊對方人格。

檢察官認為，黃士修以「蠢貨」、「小笨蛋」、「不用功讀書」等文字，表示不屑、輕蔑，足以貶損林姓網友在社會上所保持的人格及地位，涉犯公然侮辱罪嫌，並將他提起公訴。

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