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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歐陽娜娜登央視喊「不要忘根」　蘇貞昌：很多人不知道是怎樣

記者徐政璿／台北報導

央視旗下「台海之聲」與「看台海」開播，並找來台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人錄製預告片恭賀，再次引起國內討論關於對岸的統戰做法。對此，行政院長蘇貞昌26日受訪表示，「我是覺得很多人不知道是怎樣」、「希望早日看看今天我們維持民主自由是多麽不簡單」。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

「台海之聲」與「看台海」是央視旗下電台節目，以「增進台灣同胞對於祖國和平統一的認同」為訴求。歐陽娜娜、張韶涵等人亮相「台海之聲」預告片，祝賀節目開播。

歐陽娜娜於預告現身表示，「人無論在哪裡都不要忘記自己的根，台海之聲開播了，很希望台海之聲能成為連接兩岸青年的紐帶，讓我們心連心開創美好未來」。

對於歐陽娜娜的行為，蘇貞昌表示，「我是覺得很多人不知道是怎樣」，像中國這樣對人權不尊重，全世界大家都看在眼裡，台灣在第一線受到的壓力最大，最知道中國這樣子的做法不好，也被全世界抵制。

蘇貞昌說，有些人如果基於自己利益等等 ，「希望早日看看今天我們維持民主自由是多麽不簡單」，香港失去民主，被中國一步一步加壓， 台灣需要大家團結一至對付外敵。

▼歐陽娜娜與張韶涵都現身預告片。（圖／翻攝央視）

▲▼陸委會,邱垂正,歐陽娜娜,張韶涵。（圖／翻攝央視）

▲▼陸委會,邱垂正,歐陽娜娜,張韶涵。（圖／翻攝央視）

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