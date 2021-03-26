兒狂討手錶！她拿「Apple Watch神救援」…爸看傻！萬人笑：會恨妳

▲原PO配合演戲，讓爸爸看傻！（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「孩子...阿姨只能幫忙到這裡了！」一名女網友笑虧，日前在路邊用Apple Watch講電話，引起一名男童好奇心，接著向一旁的爸爸討買，「阿姨有汪汪隊手錶，我也想要！」正當爸爸準備解釋真相時，原PO決定幫上男童一把，上演一齣「出發救援」的小劇場，讓爸爸當場看傻。

一名女網友在臉書《爆廢1公社》透露，最近男友貼心送一支Apple Watch，便開始愛上它的各種功能，直到某天原PO牽機車時，忽然想起要打電話給弟弟，便對著手錶呼喚Siri小姐。

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就當快講完電話時，原PO發現不遠處站著一對父子，其中兒子眼睛發亮表示，「爸比你看，阿姨有汪汪隊手錶，我也想要！」 而爸爸一臉淡定回應，「那個不是...」。

此時，調皮的原PO趕緊快掉電話，接著故作鎮定對手錶下指令，「出發救援，出發救援，阿奇趕快出發」，語畢便快閃離開。只見爸爸一臉看傻留在原地，而兒子任性吵著，「我要買手錶！」

▲網友狂刷讚！（圖／翻攝爆廢1公社）

超鬧的故事曝光後，引發2萬名網友笑虧，「幽默感，那個爸爸應該很討厭妳」、「後面就沒有看過那個小孩了」、「爸爸表示：下次不要被我遇到」、「只有騙人的阿姨，沒有汪汪隊的手錶」、「真的立大功了，謝謝姐姐」、「這麼有愛心的人，不多了」、「離開的時候邊走邊放汪汪隊的主題曲，一定會被那個爸爸打」、「相信孩子的爸一定恨死妳」。

▼許多小朋友迷上汪汪隊立大功。（圖／翻攝汪汪隊立大功玩具FB粉專）

