小五男同學暗戀送Apple Watch！　女兒收下媽崩潰：該怎辦？

▲媽媽表示，小學五年級的女兒收到男同學送的Apple Watch。（圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

同儕之間送禮相當常見，若是收到名貴禮物究竟該不該收呢？香港一名媽媽表示，目前就讀國小五年級的女兒，收到愛慕她的男同學送的Apple Watch，但禮物實在太貴重，讓媽媽不知該如何是好，只好發文徵詢網友意見，眾人一面倒搖頭勸「快退回」。

一名媽媽在論壇「親子王國」發問，日前發現國小五年級的女兒收到男同學的禮物，女兒向她透露受到對方暗戀，但兩人並沒有交往。她告訴女兒，收禮不妥應該要歸還，但不知該怎麼處理，於是發文詢問「我該怎麼做才對呢？」

貼文一出，立刻引發網友熱議，底下留言紛紛贊同媽媽的做法，認為國小的孩子不應收如此貴重的禮物，「無論有沒有交往，男學生也不是用自己的錢買，是用父母的錢，所以不應該收」、「先和女兒講清楚別收下，應該要還給對方，再跟班導師說」。也有人建議，這件事情私下解決就可以，不需要告知師長，反而會造成雙方壓力，「自行退回給男同學，不用驚動老師和對方家長」。

▲網友建議，絕對不能收下男同學禮物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過不少網友驚呼，男同學僅國小五年級，財力卻如此驚人，「中學生追女生都在寫情書，小學生竟然就送Apple Watch」、「該不會偷走爸爸的錶」、「你們這間學校是貴族學校吧」。