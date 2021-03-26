「3生肖」4月好運爆棚！「這1位」財運最狂...有望一夜暴富

▲3生肖將在4月迎來滿滿好運。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

即將邁入4月份，今年以來運勢仍然起伏的你要注意了！根據搜狐星座網「生肖星座運勢命理玄學」專欄指出，有3個生肖在4月份將迎來爆棚好運，且有擋不住的財運，快來看看自己有沒有上榜！

生肖羊

屬羊的朋友在4月將一掃先前霉運，迎來好運，加上天德吉星、財神駕到，財運勢不可擋！屬羊的朋友本身人緣就極佳，因此會有貴人相助，先前煩惱的事情都能順利解決，就可以對事業有更多新規劃；再加上機智過人、敢於創新，從4月起就可以收穫源源不斷的財富，做事事半功倍，收入水漲船高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不用靠占卜，屬羊的人到了4月，做什麼事都很順利。（示意圖／shutterstock）



生肖猴

屬猴的朋友在前段時間因有「喪門」、「災煞」、「浮沉」3顆凶星入福德宮，因此總是煩心瑣事纏身，不過4月起財神爺進門後，運勢飛漲、走運賺錢，一定要好好把握好運！此外，屬猴的朋友從小就聰明能幹，再加上懂得與時俱進，更能受到異性歡迎，4月的運勢喜事連連、財運亨通，一不小心就可能賺進人生的財富。

生肖鼠

屬鼠的朋友命中迎「德華貴人」向助，因此4月份一到橫財便如雨傾盆而下，求財得財，處處都有發大財的機會，只要能準確的抓住各種機會就能財路不斷、碩果累累。至於好運方面，屬鼠的朋友在前幾年過的比較苦，常遇到倒楣、破財的事，就是因為運勢不佳導致；不過在4月份時就會得吉星照命，運勢六六大順！

▲屬猴的人到了4月有財神爺進門，有機會一夜暴富。（示意圖／pakutaso）