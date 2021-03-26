人妻嫌夫月給1萬太少！曝「1習慣」罵婆婆小偷　網風向大反轉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書「靠北婆婆2.0」PO文指控，老公每個月只給1萬元生活費，根本不夠用，所以她慢慢開始接觸「賭博」，沒想到婆婆竟然跑進房間偷看筆記本，讓她超級生氣。不過，大多數網友看完整篇文章，都選擇站在婆婆這一邊，並留言反酸，「妳比婆婆更需要被靠北」、「人生最怕兩種，一種是賭，一種是毒」。

▲原PO不滿婆婆偷跑進房間看她的筆記本。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在文章中提到，結婚一年多，因為老公每個月只給1萬元的生活費，一下子就用完了，她才慢慢開始接觸賭博，結果婆婆沒事就會監視她在做什麼，連寫了什麼字都要跟老公說。

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原PO抱怨，最扯的一次是婆婆趁她不在家的時候，跑進房間裡面當小偷，「把我的筆記本拍照（我每次小賭都會做筆記），還大慚不言說我賭博。我真的不太敢讓小孩接觸小偷婆婆，怕以後小孩會學她偷別人東西，怎麼辦？」

不過，大多數網友看完整篇抱怨文，都選擇站在婆婆這一邊，並留言反酸原PO，「妳還是不要生好了，有一個會賭博的媽媽更慘」、「妳是來反串的？」、「妳比婆婆更需要被靠北」、「人生最怕兩種，一種是賭，一種是毒，這兩種都是會家破人亡的」。

也有另一派網友抱持中立態度，認為原PO如果是花自己的錢小賭，別人也管不著，「記得平衡，適可而止就好」、「打麻將是賭博，買樂透也是賭博，夾娃娃、轉扭蛋都是賭博，這些都不是違法的，只要懂得適可而止，根本沒差」。