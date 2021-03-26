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吳鳳科大校慶變超跑展　法拉利麥卡倫千萬跑車＋新式能源車炫目

▲吳鳳科技大學校慶彷彿超跑展。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲吳鳳科大56週年校慶結合新式能源車，千萬超跑超吸睛。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導


吳鳳科技大學歡慶56週年校慶，以「鳳儀56、吳車腹笥」為主題舉辦「校慶慶祝大會」、「園遊會」、「運動會」、「街頭藝人節」、「師生創意研發成果競賽」並舉辦雲嘉地區首次的新式能源車展示等，各廠牌千萬超跑引進增添校慶亮點。

▲吳鳳科技大學校慶彷彿超跑展。（圖／吳鳳科技大學提供）


吳鳳科大車輛科技與經營管理系結合校慶系列活動，今年特舉辦雲嘉地區首次的車輛聯合大展，新式能源車展示（EV& Hybrid）參展時間早上十點至下午四點，展示地點位於吳鳳科大花明樓前廣場，有HONDA、LEXUS、TOYOTA 、VOLVO、MITSUBISHI、FORD、LUXGEN 、NISSAN、翊展自動車、嘉大重型機車等大廠，其中廠家還提供Ferrari 458、McLaren MP4 、BMW i8、AUDI R8、TESLA、野馬等千萬超跑到校展示，並由該校造型系辦理車展模特兒走秀表演活動。

▲吳鳳科技大學校慶彷彿超跑展。（圖／吳鳳科技大學提供）

▲吳鳳科大56週年校慶結合新式能源車展示為雲嘉首見。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大56週年校慶結合新式能源車展示為雲嘉首見，(蔡宏榮校長左一，胡宗鑫董事長右一)。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大56週年校慶結合新式能源車展示為雲嘉首見。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大56週年校慶結合新式能源車展示。（圖／吳鳳科大提供）


除了師生必逛的園遊會，街頭藝人的創意棉花糖製作及氣球教學，精心打造的攤位宛如嘉年華一般。另有由學生會與社團合辦的第一屆「K你喔～校園歌喉戰」歌唱比賽，尋找校園中想一展歌喉的學生，站上校慶的舞台，接受眾人掌聲。校方另外擴大邀請鄰近社區居民及高中職學生一同前來參加校慶運動會等相關活動，與吳鳳師生一同競賽、挑戰體能極限，亦有該校校友會發起的公益捐血活動，提供三個美食攤位供參與者享用，回饋吳鳳師生與社區居民。

▲吳鳳科大56週年校慶結合新式能源車展示為雲嘉首見。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大車輛系楊朝統主任與千萬跑車合照。（圖／吳鳳科大提供）


歷年吳鳳校慶一大亮點的師生創意研發成果競賽，本屆總計161件作品參與評選，展現吳鳳師生們對於研發的熱情與投入，平日的教學及專題研究成果透過競賽的方式激發出師生的創意，亦成為了一個與產業接軌很好的實作訓練。

▲吳鳳科技大學校慶彷彿超跑展。（圖／吳鳳科技大學提供）
吳鳳科大蔡宏榮校長表示，本次校慶系列活動展現了吳鳳師生的活力與實力，正符合今年的精神標語「鳳儀56、吳車腹笥」，在全球嚴峻的疫情當下，展現堅毅、創新、熱情的吳鳳精神。

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