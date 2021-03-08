爛桃花來襲！這「3生肖」要注意桃花劫　小心人財兩失

▲你也是談戀愛就像被鬼遮眼一樣？小心陷入桃花劫。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

白色情人節即將來臨，不少單身的人都渴望愛情降臨，不用再看別人放閃，不過當桃花來襲時，自己要懂得判斷是好桃花還是爛桃花，科技紫微網整理出「3生肖」要注意桃花劫，若是沒躲過可能會人財兩失！

生肖「馬」

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生肖馬的朋友們今年要特別注意，因為太渴望愛情，所以當有桃花出現時，就容易眼盲識人不清！當對方都還沒有明確態度時，可能你就已經開始在規劃兩人的未來，甚至開始起準備兩人的共同生活，耗費了大量的時間與精力，最後卻發現對方可能只是想曖昧，並不想跟你有結果，忙了一場卻只是一場空。

生肖「猴」



生肖猴的朋友今年真的要特別小心，會有不少的桃花運，戀愛機會更是多到數不清，但是對誘惑的把持力卻會下降，只要對方稍稍示好，你就會被愛情沖昏頭，因此單身者容易一個不小心就成為小三，有伴侶的人也容易腳踏兩條船，若是沒把持住自己，最後可能會落得人財兩失的慘境。



生肖「鼠」



生肖鼠的朋友今年要注意的是「真情錯付，遇上小人」！由於剛脫離太歲年，今年在感情上似乎未能恢復機靈的一面，警覺性可以說是大大的下降，一碰到稍微心動的人，就直接把對方當成真愛，覺得是命中註定的緣份，立馬投入百分百的真心，進入鬼遮眼的階段，直到被坑很慘才會發現對方別有用心。