3生肖將鹹魚翻身！3月下旬運勢極速狂飆...正、偏財爆棚

▲3生肖在3月下旬將迎來好運、財運爆棚。（示意圖／shutterstock）



實習記者周依儒／綜合報導

3月份轉眼將過了半個月，大家都想升官發財賺大錢！日前搜狐的命理帳號《卡哇伊》就表示，有3個生肖在3月下旬會迎來貴人相助、好運連連，一掃先前霉運！

生肖兔

屬兔的朋友一直以來都按步就班，賺辛苦錢、運勢普通，但3月下旬時就會獲得貴人相助，又加上財神大力支持，前有貴人後有靠山，求財之路變得平坦許多，在事業上也容易得到回報。因此屬兔的朋友千萬不要顧著貪玩而錯過大好機會，一定要在適當時機出手，抓住財源滾滾的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲生肖兔3月下旬後出納官得「田曦」兩大吉星庇佑，將有貴人伸援手，使得好運連連。（圖／免費圖庫pakutaso）

生肖牛

屬牛的朋友擅長把生活的壓力變成前進的動力，但在進入3月下旬時，也會有貴人伸出援手，再加上吉星加持，財運上升，前進的道路順暢許多，事業又蒸蒸日上。屬牛的朋友也一定要把握好時機，收入就會水漲船高，如果再更打拼一點，發達則是遲早的事。

生肖雞

屬雞的朋友天生聰明、人緣佳、貴人多，加上做事努力認真，在職場上也不甘於平庸，因此當貴人出手相助時，各房面的運勢就會呈現百花齊放的局面，事業蒸蒸日上、生活平穩順利，貴人相助也使財路大開，如果繼續保持以往的努力，就能逐步邁向富貴的道路。