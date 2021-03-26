寶雅怎麼紅起來的？內行揭密「發跡關鍵」：台版唐吉訶德

▲寶雅近年來獨霸本土美妝市場。（圖／翻攝自Google Maps）



實習記者陳妙津／綜合報導

美妝雜貨品牌寶雅1985年成立以來專賣生活精品，近年來門市廣開，遍布台灣大街小巷，廣受消費者喜愛。有網友就指出，他小時候還沒有看過寶雅，現在台灣各處都有，好奇究竟「寶雅是如何紅起來」，文章一出立刻掀起熱議。

一名網友在PTT以「寶雅是怎麼紅起來的？」為題回憶道，「記得小時候還沒有寶雅，到了國中的時候，附近有間店收攤變成這家粉紅招牌，看似什麼都有賣的雜貨店，到了現在不僅全台灣都是，連一些很精華的地段，像是各大車站、百貨旁，甚至夜市裡面都有，有沒有寶雅是怎麼火起來的八卦」。

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▲最具特色的台中古蹟藥妝店寶雅。（圖／翻攝自台中市議員江肇國臉書專頁）

不少網友被釣出回應， 「就美華泰、名佳美、寶雅，三個品牌家族分家，後來寶雅比較會玩，就變現在這樣」、「中南部發跡上來的，我買過3x元寶雅」、「寶雅、光南、小北百貨，都是從台南發跡的，一路開到全國」、「昔日本土美妝三強只剩寶雅，原是一家人分合40年」、「至少25年前就有了，國高中生很愛逛」、「寶雅都幾十年了還小時候沒寶雅，沒聽過而已」、「三十年前就有寶雅了吧」。

還有許多鄉民指出寶雅的攬客秘訣，「目標受眾很精準啊」、「寶雅真的是台版唐吉吧」、「空間感吧」、「有廁所，店面明亮乾淨，有一般超商通路沒有的零食」、「廁所吧，聽說有些人會去上廁所」、「可能進去裡面逛，就會被裡面的粉紅裝潢氣息錯覺自己也是年輕女孩兒」、「好逛啊」、「靠進店裡的香味啊」。