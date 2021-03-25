重生隔夜薯條！「民間高手們的食譜」曝光　變身炒麵、煎餅超神

▲薯條一旦冷掉了，讓人興致缺缺。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

香酥金脆的薯條是很多人無法抗拒的美食，但像這種炸物就是要趁熱，冷掉了不僅會軟掉，還可能會有油耗味、變得很難吃。就有網友發文求助，說妹妹公司辦活動，剩下很多薯條，妹妹就帶了一大堆回家。不過因為冷掉了，家裡沒人要吃，原PO就不禁請教，怎麼料理才能讓這些隔夜薯條起死回生。

一位網友曾在PTT的cookclub板上發問「大量隔夜薯條 求各式做法」，說妹妹的公司辦活動，有訂很多速食讓參與者享用，但因為剩下一大堆薯條，冷掉了也沒人要吃，妹妹就搬了大約20包（約5、6公斤）中薯的量回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就說，他想了一下，目前只想到可以做馬鈴薯濃湯跟咖哩，「版上先前有網友拿來做可樂餅，但是想到要起油鍋就覺得很麻煩XD！」所以才想請教其他人，還有沒有什麼其他做法，或是建議的獨門料理密技。

看到貼文後，就有不少人分享自己的秘密食譜，「已經炸好的嗎？加料當炒麵炒，澱粉類就有啦」、「加一點牛奶打糊煎煎餅？可以自己加高麗菜、肉片or海鮮」、「如果是我，會多加其他配料作成厚煎蛋」、「蒸軟後做番茄馬鈴薯條（泥）」、「加起司火腿成焗烤，墊在雞肉下去烤，吸收肉汁」、「詹姆士有用隔夜薯條做過馬鈴薯沙拉」、「切碎重新塑型成薯餅，冷凍保存？」