過期空瓦斯桶被原店家拒收　內行人給原因：抓包最貴罰10萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在臉書社團「爆系知識家」PO文詢問，家中有過期的瓦斯空桶，但原店家拒收，不知道該怎麼處理。文章PO出不久，隨即有過來人留言解答關鍵在「檢驗費」；還有人分析瓦斯行拒收的原因，「消防署處理瓦斯桶檢驗或抓逾期鋼瓶非常嚴格，開一張紅單是2萬元以上10萬元以下。」

▲原PO想處理掉過期的空瓦斯桶，但原店家不收。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在文中提到，家中有已經使用完但過期了的瓦斯桶，打給原店家被拒收，「怎麼辦？還有其他辦法嗎？難不成就這樣放在家裡？」

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網友們看完原PO的問題，紛紛留言表示，「當存錢筒，存滿就發了」、「看過有人漆成小小兵」、「自己載去瓦斯行，請他們幫忙處理」、「叫一桶新的來，舊桶讓業者帶回去，但是要付檢驗費，以前是200元，現在的行情是多少我就不知道了」。

也有網友認為，如果原PO一直叫同一家瓦斯行的瓦斯，業者沒道理不收，如果真的不行，可以考慮找其他店家幫忙處理，但要付檢驗費，「同一個店家的話，如果妳確實使用很久，店家可以酌收檢驗費（使用費），一般桶子只要不是報廢桶，店家都可以回收的。」

還有內行人解釋為何業者會拒收，「過期當然不收啊！不僅要負擔檢驗費，而且檢驗又不一定會過，如果不過，只能當廢鐵壓毀。消防署處理瓦斯桶檢驗或抓逾期鋼瓶非常嚴格，開一張紅單是2萬元以上10萬元以下，所以誰要擔這個責任？」

▼消防署建議，瓦斯桶應該交由業者回收，不宜交給資源回收單位處理。（圖／翻攝自內政部消防署網站）