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新疆棉燒到Nike直播間！網嗆肉搜　女主播被罵哭：我也要生活

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

知名國際品牌H&M、Nike、Adidas拒用新疆棉花，在大陸引發抵制浪潮，許多藝人紛紛PO文切割，這把火一路延燒，大量網友湧入抖音平台Nike品牌的直播間，並不停留言指責。女主播被罵到哭，最後無奈表示，「這是我的工作」、「我也是要生活的」。

微博25日晚間流傳許多關於拒用新疆棉花品牌的影片，其中Nike在抖音平台的直播影片受到大陸網友正反意見熱議。影片中，網友瘋狂留言要求下架、抵制，還要女主播辭職換工作，甚至有人揚言要肉搜PO網公審，讓女主播一度崩潰落淚。

新疆棉爭議延燒，Nike、Adidas女主播被罵。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料、扒圈老鬼）

▲Nike女主播被罵到關閉直播。（圖／翻攝自微博／扒圈老鬼）

女主播強忍淚水表示，她其實已經在前一天晚上看到新聞，一度擔心到失眠，凌晨3點多才睡著，「我沒辦法，我今天必須得開播，因為這是我的工作，如果今天早上沒來開播，老闆肯定是按曠職處理。我這個月也加班了很多天，然後我也是要生活的，但是我真的是開不下去了（指直播），你們的心情我理解，因為我的心情跟你們一樣，但是我也不知道怎麼跟你們說，我就下播吧。」

除了Nike之外，Adidas的女主播同樣被罵到無法繼續主持下去。相關影片在網路上流傳開來，部分網友認為這場風波已經燒過頭，紛紛在微博PO文希望大家理性一點，不要對直播主們進行人身攻擊，「針對錯人了」、「不要為難我們自己人」、「每個人都不容易啊」。

▼Adidas女主播站在鏡頭前，被罵到不知所措。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料）

新疆棉爭議延燒，Nike、Adidas女主播被罵。（圖／翻攝自微博／Rabbit每日爆料、扒圈老鬼）

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