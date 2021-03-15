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產後月子中心想住到爽！她揚言墮胎威脅老公砸錢　網友嗆爆

▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孕婦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

月子中心要價不菲，然而究竟有沒有住的必要，時常在網路上掀起討論。一名孕婦不滿表示，產後她希望入住「好一點點」的月子中心，沒想到卻遭到老公拒絕，反觀她閨蜜一住就是58天，哀嘆別人的老公40萬60萬甚至70萬「眼睛都不睜一下直接付了」，最後還揚言如果態度不改就墮胎，「生在這種男生小氣又不負責的家庭，小孩生活只會更悲哀難過」。

原PO在「靠北婚姻2.0」投稿說，她除了要辛苦懷胎10個月，期間還得忍受各種不舒服，結果她只是想要住好一點的月子中心，沒想到老公卻跟她談錢，「談錢耶，要求我降低標準或是請月嫂，還他X的要求我只能調養26天」。

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原PO認為老公應該優先考慮她的健康，「我的青春，我的肚皮，我的細緻皮膚，我的苗條身材，都她X犧牲了，你是瞎了看不到嗎？」反觀她的閨蜜想住多久就住多久，起碼也是30天起跳，甚至有人住滿58天才出來。

▲▼想住月子中心，孕婦威脅不給住就墮胎。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲想住月子中心，孕婦威脅不給住就墮胎。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

她痛批，老公面目猙獰的真面目在錢的面前顯現了，最後並揚言對方如果堅持不改變態度，「那就別怪我拿了，6個月內我都能決定要生或不生，生在這種男生小氣又不負責的家庭，小孩生活只會更悲哀難過。」

貼文一曝光，不少人認為，「量力而為，不要跟別人比！每個人的條件不同，請月嫂一樣可以達到坐月子的效果」、「不是應該先衡量家庭狀況嘛」、「要考量經濟能力吧！什麼都跟別人比」、「就只會跟別人一直比」。

另外，也有人留言酸說，「我比較關心的是你拿掉小孩後，一定要去看腦，千萬別放棄治療好嗎」、「我只花5萬元訂月子餐而已，妳夠好命了還靠北」、「那妳應該嫁郭台銘或馬雲」、「能娶到妳這種極品，老公真的是來歷劫的」、「我覺得小孩還是拿掉好了⋯⋯這樣的媽媽...動不動就拿小孩當籌碼，真的不適合」。

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