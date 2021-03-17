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坐月子下體挖到「超大條紗布」　醫才坦承：接生完「忘記拿出來」

▲▼生產完「下體怪怪」整個月　她挖到「超大條紗布」竟是醫生忘取出。（圖／翻攝揚子晚報）

▲醫生將「超大條紗布」留在產婦下體忘了取出。（圖／翻攝揚子晚報）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省常州市一名產婦1月底赴醫院生產，順利產下一名女嬰，但回家坐月子的過程，卻一直感到下體不適。產婦到醫院檢查後，發現下體內竟有一大塊紗布，醫院才坦承在進行傷口縫合時，忘了把紗布取出。

根據陸媒報導，該名產婦1月28日赴春江人民醫院生產，順利產下一名女嬰，但在坐月子的過程中，總感覺下體不舒服，起初以為是正常反應，可是後來卻越來越嚴重，直到3月3日自行檢查，才發現下體內竟疑似有一塊紗布。

產婦隔日立刻前往醫院，請醫生將紗布取出，院方也坦承有疏失。不過，產婦仍不放心，又前往別間醫院檢查，發現體內有發炎狀況，並診斷出尿道感染。

對於產婦的指控，春江人民醫院副院長表示，事件確實是醫院的失誤所造成們不會迴避責任，「確實是醫生手術過程中犯下的低級錯誤，當時，產科醫生進行了會陰側切術幫助生產，在孩子出生後，又對手術切口進行縫合。」

副院長指出，紗布是在縫合傷口時輔助止血的，正常情況下，當下就可以取出，就算是有出血情況，也應該是盡快取出，「但是可能是深夜，產科的這位老醫生一時犯糊塗了，居然犯下了這種低級錯誤。」

副院長提到，醫院以前從來沒有發生過這種事情，這位產科醫生也是產科的老手了，相當有經驗，「發生這種事情，我們也是不想看到的，這完全是個意外，我們願意承擔相應的責任。」

最後，經過多次協商，醫院賠償了產婦1.3萬元人民幣（約5.8萬元新台幣）。

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