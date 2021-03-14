黑幫棄刀槍改做話術生意！日進百萬爽住villa　賓士只是代步車

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊與宜蘭縣刑警大隊宣布破獲以昂姓主嫌（28歲）為首的假檢警跨境詐騙集團，警方查出該集團租賃宜蘭五結、東山鄉高檔民宿當作電信詐欺機房據點，假扮大陸檢察廳長官、公安詐騙大陸民眾、光是犯罪所得每周平均超過新台幣700萬元。

▲刑事局偵一大隊會同宜蘭警方破獲昂姓主嫌為首的詐騙機房逮捕31名詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊會同宜蘭警方破獲昂姓主嫌為首的詐騙機房逮捕31名詐騙集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局與宜蘭警方日前收網逮捕31名詐騙機房成員，檢警訊後因該機房涉及跨境洗錢及背後有幫派經營，法官審理後將31名成員全數羈押獲准，檢警行動成功阻斷黑幫跨境犯罪行為金流。

刑事局偵一大隊獲報後與宜蘭縣刑警大隊、羅東、宜蘭、三星、蘇澳分局共組專案小組展開監控，並報情宜蘭地檢署指揮，經鎖定昂姓主嫌、透過兩周租金約51萬、22萬元新台幣承租兩棟高檔民宿villa做為電信詐騙機房據點，並使用手機、電腦等設備利用跳板VPN軟體進行跨境詐騙，短短一周得手詐騙金額超過新台幣700萬元。

▲刑事局偵一大隊會同宜蘭警方破獲昂姓主嫌為首的詐騙機房逮捕31名詐騙集團成員並查扣雙B名車。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組11日出動上百名警力兵分多路前往宜蘭縣冬山鄉、五結鄉民宿攻堅，並當場逮捕昂男等31名詐騙機房集團成員，並先後查扣賓士車3台、電腦13台、手機95支、黑莓卡61張、儲值卡5張、新台幣約2萬元、柬幣28600元、存簿、金融卡、信用卡、護照、SIM卡、台胞證等犯罪贓證物。

專案小組斬斷出身高雄黑幫昂嫌主持的詐欺機房不法金流、但昂嫌等人到案後否認涉案，全案警詢後依刑法詐欺及組織犯罪防制條例等罪解送宜檢偵辦，法院裁定31嫌羈押，並持續溯源追查其金流和幕後主嫌。

【其他新聞】



►快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕



►情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪 國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

►美國太空總署被駭也求助他 台警資安硬實力NASA寫信致謝

