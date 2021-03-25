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美《外交政策》：川普抗中全錯了，拜登跟著錯

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

在安克拉治舉行的「高層戰略對話」裡，美中雙方罕見的激烈交鋒。(圖／路透社)

國際中心／综合報導

美國《外交政策》雜誌周三(24日)以《川普在對華政策上全錯了，如今拜登跟著錯》(Trump Got China All Wrong. Now Biden Is Too.)為題刊文，指川普時期美國政府在外交政策上作出了種種不明智決定：包括採取對抗中政策度，如今拜登政府又「拿香跟著拜」，文章認為當前政府的大部分政策和對中立場跟著川普走，這顯然是錯誤的。

文中指出，在川普政府的眾多外交決策失誤中，對中國的對抗立場也許是最不明智的。前國務卿蓬佩奧對中國所謂「侵犯人權」的指控，也難以獲得國際範圍的支持。美國退出「跨太平洋夥伴關係」(TTP)，使美國的威脅更變得「軟弱無力」。

隨後，文章談到了拜登的對中政策，指拜登似乎沿用了很多川普的政策，甚至包括把中國當成美國主要對手此一立場。文章認為，無論是川普還是拜登，這種想法都是錯誤的。

文章拿上周剛剛在阿拉斯加結束的「中美安克拉治會談」舉例，在分別引述了布林肯和楊潔篪的發言後，撰文者說，美國對中方的「敵意十分明顯」。儘管在近期美國的民調中，將近一半受訪者視中國為美國「最大敵人」，但是撰文者認為這並不意味著應該在此基礎上制定對中政策。在外交政策問題上，大眾輿論變化無常，而且很大程度上取決於官員和媒體如何構建它們。

至於西方憂慮中國的崛起，文章指出，中國並沒有興趣在全球範圍內推廣「共產主義」，至於所謂「侵犯智慧財產權」問題，如今中企業司亦已在5G和人工智慧方面擁有自己的智慧財產權。此外，中國的崛起同時也為美國和其他經濟體帶來了經濟繁榮。

文章最後總結說：「目前還不清楚中國在東亞的強勢是『威脅了建立在規則上的全球秩序』，還是僅僅威脅了美國作為全球秩序霸主的地位。從傳統的華盛頓戰略角度來看，二者可能沒有區別，但這並不意味著它們實際上也是一樣的。」原文請看這裡

此外，《紐約時報》資深記者強森19日亦撰文指出：，拜登政府沒能改變川普時代混亂的對中政策。美方對華的強硬的政策只能做到「大內宣」，無法改變中方的做法。中美戰略對話裡雙方的激烈交鋒，只會加劇兩國的關係朝著危險的方向發展。

強森提議美國應該用一些微小的舉動來重建中美互信。例如提高美國對華宣傳、停止汙名化孔子學院、取消限制中共黨員入境、恢復雙方領事館運作等。

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