台中父子修電梯！他「被活活電死」兒目睹心碎…24歲負責人下場曝

▲▼台中豐原一棟大樓發生維修工人在機房內被電擊死亡的意外。（資料圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中市豐原區一棟12樓高的社區大樓2020年7月間發生一起事件！一名63歲劉姓電梯維修工人進行系統更新時，脖子、頸部誤觸高壓電，劉男當場倒地，同行的劉男兒子見狀嚇壞，隨即報警處理，但人仍不幸宣告不治。事後2人的沈姓雇主因有疏失，被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

檢方調查，劉姓父子依照電梯公司24歲沈姓負責人的指示，2020年7月1日中午12時55分左右，前往台中豐原區一處社區的大樓進行維修保養，事發時劉男再12樓機房內進行電梯系統更新作業，劉男兒子則是在11樓電梯外等待系統更新完成，要進行電梯門測試。

不料，沈姓負責人沒有讓員工佩帶絕緣用的防護具，或電路裝置絕緣用的防護設備，導致劉男在作業過程中，頭、頸部不慎接觸到變壓器帶電端子，人當場遭到電擊。劉男兒子發現異狀後，緊急將劉男送醫搶救，但人仍因傷勢過重，同日下午2時13分許，因心因性休克宣告不治。

台中地方法院審酌，沈男為公司負責人，卻沒有善盡雇主責任，輕忽勞工作業安全，導致劉男因為職災身亡，考量他犯後坦承犯行，態度尚可，依照過失致死罪將他判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。另外，公司也違反了《職業安全衛生法》規定，處罰金25萬元。