美兩大黨合力抗中！國會將推重大「中國競爭法案」　最快4月送審

▲參議員里契（Jim Risch）也呼應主席梅南德茲（Bob Menendez）稱，與中國的戰略競爭須是美國外交的第一優先事項。（圖／路透）



記者張寧倢／編譯

美中高層展開會議之際，美國國會參議院外交委員會領袖17日表示，兩大黨議員目前正積極制定一項，旨為「與中國開啟全面競爭」的法案，最快4月中旬進入外交委員會審議後，可能於4月底迅速送交參議院表決。

根據《美國之音》報導，參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）表示，這項由民主黨與共和黨聯合制定的法案，預計於4月中進入委員會審議排程，目前會議訂於4月14日，「我期待法案將代表兩黨在中國問題上的共同方向。」據負責起草並熟悉法案內容的幕僚透露，最快3月底能完成草案。

報導稱，相較於當局的低調，國會則馬不停蹄地接連推出立法措施，但目標都指向了中國，「擊敗中國」（outcompete China）顯然是少數幾個能凝聚嚴重分歧的兩黨意識的關鍵字，對抗「戰略競爭對手」幾乎成為國會兩黨對美中雙邊關係的定調。

梅南德茲表示，華府與北京關係會演變至今，是肇因於中國多年來所作的政策選擇，美國若想和中國競爭，便需要一個全新的戰略框架，以及一套新的組織原則以應對新時代的挑戰，「我們必須清楚且清醒地看到北京的意圖與行動，並相應地調整我們的政策與戰略。」

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