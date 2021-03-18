核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

▲英國信奉「最低核威懾」戰略，只要核報復打擊能夠觸及對手的關鍵要害城市即可。(示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國《金融時報》報導，英國政府在16日當天公布的一份長達100頁的國防與外交戰略報告：《競爭年代的全球化英國》(Global Britain in a Competitive Age)，當中把英國能夠儲備的「三叉戟2D5」導彈的核彈頭數量增加逾40%。英國核資訊服務局局長卡倫評論說：「如果此事被證實為真，那就是一個相當具有挑釁性質的舉動。」

英國核武器數量將激增80枚

《金融時報》說，這份檔案可望成為冷戰以來對英國外交政策最全面的評估。首相強生將藉此描繪他對脫歐後英國的願景。在此之前，由於英國忙於對抗新冠疫情，這份報告發表一再被拖延。

強生16日宣布，英國的核彈頭數量上限將從目前的180枚提升至260枚。報導指出，此舉旨在鞏固英國作為核武大國以及美國穩固的防禦盟友的地位，也標誌著英國不再堅持最近幾十年一直奉行的不擴充核武庫策略。

1952年10月3日，英國在澳洲西北部的蒙特貝洛群島附近海域成功試爆了第一顆原子彈，成為全球第三個擁有核武器的國家。第二年，名為「藍色多瑙河」的核彈配備在英國皇家空軍，英國開始擁有可用於實戰的核武系統。 跟大多數核大國一樣，英國最先擁有空基核力量，並且在冷戰期間陸續發展了多型戰略轟炸機。

之後又透過建造「決心級」戰略導彈核潛艇和引進美國「北極星-3」潛射彈道飛彈，在上世紀60年代中期開始擁有海基核武力量，大幅提升了英國核打擊的可信度和威懾力。

目前在5個核大國中，英國是唯一沒有建立「三位一體」戰略核力量的國家，只有空基和海基兩種。主要原因是英國已非昔日的「日不落帝國」，實力不允許。不過，英、美特殊的同盟關係及北約的存在，「二位一體」戰略核武力量已能滿足英國的需求。

1993年，「火神」戰略轟炸機正式退役，英國「二位一體」核打擊力量只剩下海基。《每日郵報》2015年10月報導，服役半個世紀的「火神」戰略轟炸機(Avro Vulcan XH558)最後一架適航飛機將在10月底最後一次執行皇家空軍飛行任務，然後宣布退役，被永久性送入博物館。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所2020年6月公布的報告，英國擁有約215枚核彈頭，其中實際部署了120枚，95枚屬於儲備彈頭。在《2010年國防戰略和安全評估》報告中，英國提出將實戰部署的核彈頭總數從160枚削減到120枚，將核武器總數限制在180枚。 這些核彈頭全都部署在英國「前衛級」戰略導彈核潛艇上。

英國目前擁有4艘「前衛級」戰略導彈核潛艇，每艘核潛艇可攜帶16枚「三叉戟-2D5」潛射彈道導彈。 英國海基核武力量發展比較特殊，潛艇平臺由英國自己研製生產，而潛射導彈是美國提供。

「三叉戟-2D5」潛射導彈投擲能力非常強，最多可以攜帶12至14個核彈頭。按照每枚導彈攜帶12個彈頭計算，一艘「前衛級」就可以攜帶192個核彈頭，打擊能力還是非常強大。

但英國並沒有那麼多核彈頭，最多的時候規定是每艘核潛艇攜帶96個核彈頭，之後削減到每枚導彈攜帶3個，一艘核潛艇只配備48個核彈頭。 依照英國皇家海軍的戰略核潛艇管理機制，擁有4艘戰略核潛艇即可保證始終有一艘攜帶潛射彈道導核彈在海上進行戰備巡邏，達到水底下核威懾的戰略目的。

為恢復「昔日榮光」？

目前，英國正在建造「繼承者級」戰略導彈核潛艇，計畫在2030年起取代「前衛級」，成為英國新的戰略威懾平臺。英國新型戰略導彈核潛艇選擇搭載美制改進型「三叉戟-2D5」導彈。英國將建造4艘「繼承者級」。但受到經費的限制，每艘潛艇的導彈搭載數量從「前衛級」的16枚減少至12枚。

「繼承者級」導彈將繼續採用美國核彈頭，但為了核武庫更新換代，選擇了更先進的W93核彈頭。英國《衛報》去年12月8日報導，英國和美國將長期就W93新型核彈頭問題進行醝商。英國國防部稱，英國更換核彈頭一事跟美國W93核彈頭關係密切，正在關注美國的彈頭研發進程。如果美國拒絕資助下一代核彈頭，將對英國的核威懾力量產生重大影響。

粗略估計W93核彈頭的爆炸力是英國現役「三叉戟-2D5」導彈攜帶的核彈頭的2倍。英國國防部此前表示，研發能夠攜帶新一代核彈頭的新型潛艇將花費300億英鎊，外加100億英鎊的「應急費用」。但英國官員拒絕透露新型核彈頭的造價。

英國向來信奉「最低核威懾」戰略，也就說只要英國的核報復打擊能夠觸及對手的關鍵要害城市即可。此一戰略在冷戰時代協助英、美一齊威懾蘇聯等冷戰對手。「911」事件後，恐怖主義、以及美國所謂「流氓國家」的威脅取替了歐洲爆發大規模戰爭的風險，英國轉而追隨美國，採取先發制人的核戰略。

受美英特殊同盟關係、國家實力以及信奉「最低核威懾」戰略等多重因素影響，英國已經不追求核武器數量，而且實戰部署核彈數量持續減少。但在持續減少核彈頭數量多年後，這次英國突然擴充核武庫的舉動引發了外界的高度關注。

卡倫說：「英國之前一再表示，英國減少核彈頭儲備的行為是在履行《核不擴散條約》規定的法律責任。如果他們撕毀幾十年來在減少核武器儲備上取得的進展，那將被視為是對該條約其他190個簽約國的一記耳光，會被視為是令人震驚的背信行為。」

在中國專家看來，英國這次擴充核武庫的舉動是美國「印太戰略」的聯動。拜登上臺後，美國更加重視印太地區，追隨美國的英國也把更多注意力放在印太地區，近期將派遣「伊莉莎白女王號」航母戰鬥群前往西太平洋地區，就是具體體現之一。

印太地區擁核國家比較多，印度、巴基斯坦、中國及俄羅斯都是核武國家，考慮到這種情況，這可能是英國突然擴充核武庫的重要原因。