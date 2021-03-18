　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

▲▼核彈爆炸後的放射性塵埃會對人體造成致命影響。（示意圖／達志影像／美聯社）

英國信奉「最低核威懾」戰略，只要核報復打擊能夠觸及對手的關鍵要害城市即可。(示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國《金融時報》報導，英國政府在16日當天公布的一份長達100頁的國防與外交戰略報告：《競爭年代的全球化英國》(Global Britain in a Competitive Age)，當中把英國能夠儲備的「三叉戟2D5」導彈的核彈頭數量增加逾40%。英國核資訊服務局局長卡倫評論說：「如果此事被證實為真，那就是一個相當具有挑釁性質的舉動。」

英國核武器數量將激增80枚

《金融時報》說，這份檔案可望成為冷戰以來對英國外交政策最全面的評估。首相強生將藉此描繪他對脫歐後英國的願景。在此之前，由於英國忙於對抗新冠疫情，這份報告發表一再被拖延。

強生16日宣布，英國的核彈頭數量上限將從目前的180枚提升至260枚。報導指出，此舉旨在鞏固英國作為核武大國以及美國穩固的防禦盟友的地位，也標誌著英國不再堅持最近幾十年一直奉行的不擴充核武庫策略。

1952年10月3日，英國在澳洲西北部的蒙特貝洛群島附近海域成功試爆了第一顆原子彈，成為全球第三個擁有核武器的國家。第二年，名為「藍色多瑙河」的核彈配備在英國皇家空軍，英國開始擁有可用於實戰的核武系統。 跟大多數核大國一樣，英國最先擁有空基核力量，並且在冷戰期間陸續發展了多型戰略轟炸機。

之後又透過建造「決心級」戰略導彈核潛艇和引進美國「北極星-3」潛射彈道飛彈，在上世紀60年代中期開始擁有海基核武力量，大幅提升了英國核打擊的可信度和威懾力。

目前在5個核大國中，英國是唯一沒有建立「三位一體」戰略核力量的國家，只有空基和海基兩種。主要原因是英國已非昔日的「日不落帝國」，實力不允許。不過，英、美特殊的同盟關係及北約的存在，「二位一體」戰略核武力量已能滿足英國的需求。

1993年，「火神」戰略轟炸機正式退役，英國「二位一體」核打擊力量只剩下海基。《每日郵報》2015年10月報導，服役半個世紀的「火神」戰略轟炸機(Avro Vulcan XH558)最後一架適航飛機將在10月底最後一次執行皇家空軍飛行任務，然後宣布退役，被永久性送入博物館。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所2020年6月公布的報告，英國擁有約215枚核彈頭，其中實際部署了120枚，95枚屬於儲備彈頭。在《2010年國防戰略和安全評估》報告中，英國提出將實戰部署的核彈頭總數從160枚削減到120枚，將核武器總數限制在180枚。 這些核彈頭全都部署在英國「前衛級」戰略導彈核潛艇上。

英國目前擁有4艘「前衛級」戰略導彈核潛艇，每艘核潛艇可攜帶16枚「三叉戟-2D5」潛射彈道導彈。 英國海基核武力量發展比較特殊，潛艇平臺由英國自己研製生產，而潛射導彈是美國提供。

「三叉戟-2D5」潛射導彈投擲能力非常強，最多可以攜帶12至14個核彈頭。按照每枚導彈攜帶12個彈頭計算，一艘「前衛級」就可以攜帶192個核彈頭，打擊能力還是非常強大。

但英國並沒有那麼多核彈頭，最多的時候規定是每艘核潛艇攜帶96個核彈頭，之後削減到每枚導彈攜帶3個，一艘核潛艇只配備48個核彈頭。 依照英國皇家海軍的戰略核潛艇管理機制，擁有4艘戰略核潛艇即可保證始終有一艘攜帶潛射彈道導核彈在海上進行戰備巡邏，達到水底下核威懾的戰略目的。

為恢復「昔日榮光」？

目前，英國正在建造「繼承者級」戰略導彈核潛艇，計畫在2030年起取代「前衛級」，成為英國新的戰略威懾平臺。英國新型戰略導彈核潛艇選擇搭載美制改進型「三叉戟-2D5」導彈。英國將建造4艘「繼承者級」。但受到經費的限制，每艘潛艇的導彈搭載數量從「前衛級」的16枚減少至12枚。

「繼承者級」導彈將繼續採用美國核彈頭，但為了核武庫更新換代，選擇了更先進的W93核彈頭。英國《衛報》去年12月8日報導，英國和美國將長期就W93新型核彈頭問題進行醝商。英國國防部稱，英國更換核彈頭一事跟美國W93核彈頭關係密切，正在關注美國的彈頭研發進程。如果美國拒絕資助下一代核彈頭，將對英國的核威懾力量產生重大影響。

粗略估計W93核彈頭的爆炸力是英國現役「三叉戟-2D5」導彈攜帶的核彈頭的2倍。英國國防部此前表示，研發能夠攜帶新一代核彈頭的新型潛艇將花費300億英鎊，外加100億英鎊的「應急費用」。但英國官員拒絕透露新型核彈頭的造價。

英國向來信奉「最低核威懾」戰略，也就說只要英國的核報復打擊能夠觸及對手的關鍵要害城市即可。此一戰略在冷戰時代協助英、美一齊威懾蘇聯等冷戰對手。「911」事件後，恐怖主義、以及美國所謂「流氓國家」的威脅取替了歐洲爆發大規模戰爭的風險，英國轉而追隨美國，採取先發制人的核戰略。

受美英特殊同盟關係、國家實力以及信奉「最低核威懾」戰略等多重因素影響，英國已經不追求核武器數量，而且實戰部署核彈數量持續減少。但在持續減少核彈頭數量多年後，這次英國突然擴充核武庫的舉動引發了外界的高度關注。

卡倫說：「英國之前一再表示，英國減少核彈頭儲備的行為是在履行《核不擴散條約》規定的法律責任。如果他們撕毀幾十年來在減少核武器儲備上取得的進展，那將被視為是對該條約其他190個簽約國的一記耳光，會被視為是令人震驚的背信行為。」

在中國專家看來，英國這次擴充核武庫的舉動是美國「印太戰略」的聯動。拜登上臺後，美國更加重視印太地區，追隨美國的英國也把更多注意力放在印太地區，近期將派遣「伊莉莎白女王號」航母戰鬥群前往西太平洋地區，就是具體體現之一。

印太地區擁核國家比較多，印度、巴基斯坦、中國及俄羅斯都是核武國家，考慮到這種情況，這可能是英國突然擴充核武庫的重要原因。

ET快訊
輔大鮭魚正妹今「挑戰200盤」　曝下次改名時機
知名建設集團爆家族內鬨　董座涉嫌掏空6.5億
不當「鮭魚」了！北市51人瘋改名　他8小時後改回來
最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74人改名　擠爆壽司郎
快訊／台中驚傳砍人！　35歲男當街遭砍斷手掌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／俄外交部：若美國在日本部署陸基導彈，俄將報復

美戰略司令部司令：「真的有可能」跟中俄爆發核戰！

渲染中國威脅論？CNN：中國已建成全球最大規模海軍

美2020「航行自由報告」挑戰19個國家，中國被挑戰最兇

富比世：美軍承認F-35匿蹤戰機專案失敗，因為負擔不起

只差沒打起來！美中兩國該如何競爭而不爆發戰爭？

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

南韓再爆AZ疫苗「血栓」案例！20多歲男頭痛+發冷...腦部驗出血栓

美國務卿拜會文在寅！讚嘆防疫指揮「優現」表現　感謝南韓伸援手

核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

南韓再爆AZ疫苗「血栓」案例！20多歲男頭痛+發冷...腦部驗出血栓

美國務卿拜會文在寅！讚嘆防疫指揮「優現」表現　感謝南韓伸援手

核彈頭數激增40%　英國為何突然擴充核武庫？

少女打工當保母！顧孩到一半「自己也生了」　包起來秒丟垃圾桶

傘兵掛「2000m高空」…直升機時速200km狂飛！網驚：只有零下20度

外星人留謎樣「長條雪茄」星體？　新研究揭開斥候星真面目

快訊／日正式宣布首都圈21日「解除緊急狀態」　宮城縣擬自行實施

「奧林PIG」創意總監道歉請辭　廣告頑童名聲掃地

拜登才說「付出代價」　俄羅斯急召回駐美大使　

別再管鮭魚了！高雄將辦美食嘉年華　國民美食「鹹酥雞」打頭陣

學渣變學霸！鼓山高中唐知謙設計孵蛋器　高師大教授驚呆錄取

他海邊拍攝衝浪…竟捕捉到「大海怪」現身瞬間！　專家認證超嗨

1分鐘狂吸50升髒空氣！南北空汙警戒「3大地雷時段」千萬別亂跑

跟著台股「走大運」　前10強台股基金有4檔績效破100%

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」　2F跳窗逃生

百坪樂高旗艦店首進台中！　首在台亮相「LOGO托特包」一定要收集

「屋齡超過30年」就不買！　過來人曝關鍵：住55年也好好的

陸推「農林22條」吸台農　邱太三：不了解台灣農業「才不斷加碼」

狗狗不見了！糊塗媽門外急喊「小黑」　回家遭牠超鄙視白眼

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

甜美主播遇地震「秒變臉」網看呆

冷血兒一掌甩臉　活活打死母親

即／日正式宣布首都圈解除緊急狀態

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

美股受Fed預測激勵收漲　道瓊標普再創新高

機車槍手「血洗市集」！開槍掃射58死

正妹狂炫「13公分」　笑：下面更長

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

人妻偷情被抓包　竟淋油燒死8歲幼子

梅根爆婚禮前秘婚！英牧師傻眼

美國國家衛生院：「AZ疫苗」不太可能引發血栓

參院全票通過　台移民之女戴琪出任美國貿易代表

更多熱門

相關新聞

金燦榮暗示中國核彈頭至少1500枚

金燦榮暗示中國核彈頭至少1500枚

有關大陸的擁核數量，一直是解放軍的最高機密。人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日表示，關於軍力排名，「可能我們國家已經是世界第二了」，至於中國擁有核彈頭，「有人說是200，也有人說是3000」，但是多少還「確實不知道」。他也強調，但按照美俄估算500枚可摧毀對方來計算，「我估計我們摧毀他（指美國）三、五次也是有的」。

日報告：平壤仍有10到20枚核彈！

日報告：平壤仍有10到20枚核彈！

解放軍目前究竟有多少枚核彈？

解放軍目前究竟有多少枚核彈？

五角大廈計畫花36兆發展核武！

五角大廈計畫花36兆發展核武！

以色列「擁核比例」世界第一！

以色列「擁核比例」世界第一！

關鍵字：

核武庫

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面