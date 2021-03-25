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公務員退撫金免納稅　67萬軍公教可受惠

▲▼財政部台北稅捐局、繳稅、納稅。（圖／記者黃克翔攝）

▲財政部台北稅捐局。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

現行軍公教在職繳付的退撫基金費用，須納入年度薪資收入課稅，與勞工及私立學校教師規定不同。考試院擬具《公務人員退休撫卹基金管理條例》部分條文修正草案，25日在行政院院會通過，加上政院日前先行通過的相關修法，未來軍公教人員將比照勞工、私校教職員，提繳退撫基金免計入年度薪資收入課稅，估計約有67萬軍公教受惠。

現行軍公教人員在職繳付的退撫基金費用，須納入年度薪資收入課稅，與勞工及私立學校教師規定不同，為使各類人員課稅規定一致，行政院會25日通過考試院函請會銜的「公務人員退休撫卹基金管理條例」部分條文修正草案，配合退撫法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例、陸海空軍軍官士官服役條例等，有關在職繳付基金費用免納年度薪資收入課稅規定的變更，修正相應配套措施。

為使軍公教人員與勞工、私校教職員領取之退撫給與課稅規定一致，考試院配合《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》及《陸海空軍軍官士官服役條例》，有關在職繳付退撫基金費用免納年度薪資課稅規定之變更，增訂退撫基金，比照各政府基金均免納各項稅捐之規定，爰擬具「公務人員退休撫卹基金管理條例」部分條文修正草案，送請立法院審議。

針對此次的修法要點，考試院指出，配合軍公教退休法律修正在職繳付退撫基金免稅規定，修正本條例關於退休金等退撫給與免稅規定，並參酌相關法律，增訂退撫基金之一切帳冊、單據及業務收支免課稅捐。

為保障軍公教人員權益，避免修正施行前繳付的退撫基金費用，已納入薪資所得課稅，而在修正施行後領取退撫給與，再被重複課稅，因此規定今年12月31日前已按月繳付基金費用的年資，領取退撫給與仍予免稅。

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