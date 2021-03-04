公務員月退基金免課稅明年實施　李來希嘆：這是遲來的正義！

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院完成修法修正《公務人員退休資遣撫卹法》未來退休軍公教再任私校專任教師，不影響同時領取退休俸及薪資，公務員退休金也不計入繳付年度薪資收入課稅。對此，全國公務人員協會前理事長李來希在臉書感嘆，這是遲來的正義，終於還給公務員一丁點公道了。

修改後的《公務人員退休資遣撫卹法》對於教職員退休後所領之月退休金、遺族所領月撫卹金或遺屬年金給付金額，於消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，或至少每4年應予檢討，以維繫生活所需。

為使教職員與勞工及私校教職員在職提繳退撫金的課稅規定趨於一致，增訂教職員依規定按月繳付之退撫基金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅，預計將嘉惠現職約18萬參加退撫基金之教職員，明年1月1日開始實施。

李來希指出，考試院提案修正公務人員退休資遣撫卹法，2月18日函請立法院審議，立法院排定3月5日院會處理，這次修法主要是因應大法官會議解釋結果，配合修正違憲及不合宜的條文。他認為，在修法之前，考試院已配合大法官會議解釋內容調整現行法令規定的適用，問題大致已能解決，修改後的法規幾乎毫無新意。

不過，李來希表示，這次修法唯一值得一提的是，多少年來ㄧ再的要求與主張，公務人員依法提繳的退休基金不計入年度薪資收入課稅，考試院推托了這麼多年，現在終於肯面對我們的訴求，同意修法比照勞工退休金條例進行修正。

面對這次的修法結果，李來希感嘆，這是遲來的正義，終於還給公務人員一丁點的公道，軍人與教師也會同步處理，預定從明年1月1日開始適用，但軍公教人員的這一小步，整整走了將近30年，藍綠政權一個樣，真是悲哀啊！