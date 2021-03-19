結婚第19年！尪發現「女兒非親生」　妻：我工作性質你知道的…

▲劉菊香說丈夫早就知道自己的工作性質。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一男子和老婆結婚19年，育有一女，沒想到去年突然得知愛女竟然不是自己的種，絕望之下決定離婚，並狠心把妻女趕出自己家。對此，妻子反駁稱，「我的工作性質你早知道的……，」而且她怒指自己不會離開，「因為房子我也有份。」

42歲女子劉菊香稱，自己和丈夫在去年11月份簽字離婚，離婚之後關於房子的問題雙方並未協商好，因此她仍舊和女兒在這裡生活，然而讓她沒想到的是前夫竟然斷了房子水電，如今已經斷了2個月了。

劉菊香苦惱稱，不僅如此，前夫還趕走了劉菊香的租客，斷了她的收入來源，如今她和女兒靠著撿拾廢品為生，經濟十分困難，她曾多次找前夫協商，但是都沒能協商成功。

丈夫表示，在去年9月，劉菊香在跟堂妹吵架時，突然自曝說女兒不是他的，「自己因此產生了懷疑，就帶著女兒去做了親子鑑定，結果顯示女兒確實並非我親生的。」

▲夫妻雙方互相指責。（圖／翻攝自微博）

劉菊香則反駁，她之前在KTV上班，前夫一直都知道，孩子也是在他默認下才生出來的，現在卻突然不認。對此，前夫的母親表示，他們一開始並不知道，之後才知道，但他們並沒有過多追究，只希望雙方能好好過日子，「沒想到她好吃懶做，不顧家，在結婚之後不守婦道，生下了一個不是他們家的孩子，因此最終離婚，而如今她非要賴在這，只好斷水電比她離開。」

劉菊香則認為房子自己有份，她說，結婚後婆婆想要買新房，因為曾在KTV工作，自己攢了不少的錢，於是幫忙出了13萬（人民幣，下同）。她還指責前夫有吸毒的惡習，「他拿我的錢去吸毒，錢全部被他敗光了。」

雙方都抓住對方的錯誤不放，互相指責對方。前夫堅決表示，無論如何都不會給劉菊香母女通水電。劉菊香也表示絕對不搬走，因為一旦搬離房子，房屋可能就再也要不回來了。

目前，雙方正通過法律途徑解決房子的歸屬問題。