下雨天被按喇叭秒回頭看　騎士「再加1動作」挨罰1.2萬元

記者黃翊婷／新北報導

楊姓騎士去年5月19日下午4時許騎車返家，因為下雨車輛通行緩慢，他聽到後方駕駛突然按喇叭，於是停下來想詢問原因，沒想到事後卻遭檢舉開罰1萬2000元罰鍰，並記違規點數3點。他不滿提出行政訴訟，結果因為「急停」這個動作確實違規，最後被新北地院法官裁定駁回，全案仍可上訴。

▲楊男騎車被按喇叭，事後卻遭檢舉。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

楊男在判決書中主張，當時因為下著小雨，加上臨近下班尖峰時間，路上車很多，導致車輛通行緩慢，他騎機車越過檢舉人的車輛，沒想到卻被按喇叭，心中嚇了一跳並往後看了一眼，沒想到對方開始連續按鳴短音喇叭挑釁，這才停車想要問清楚，「但是駕駛不願意搖下車窗與我溝通，我只好離去，後來就遭到檢舉。」

楊男認為，遭按喇叭回頭看屬於本能反應，之所以停車也是想要問清楚理由，沒有要傷害駕駛的意思，新北市新店警分局接獲檢舉，卻對他開罰1萬2000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習、吊扣牌照3個月，實在是罰太重了，這才決定提出行政訴訟，「若我有過，願受庭上裁罰。」

不過，新北地院法官勘驗採證照片，發現楊男先是從中間車道向右變換至外側車道，大約1秒鐘後做出轉頭的動作，接著就把車停在車道上，並朝後方檢舉人的車輛走去，上述行為的確是「非遇突發狀況，在車道中暫停」、「非遇突發狀況，在行駛中於車道暫停」，實屬違規，警方依法開罰並無不妥，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。