同袍湧羅尚樺靈堂追思！學弟手繪「Q版空軍」悼：剩下的事，我們扛

記者黃彥傑、陳以昇、戴若涵／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成機上飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。羅尚樺妻子才剛懷孕2個多月，得知消息後心碎，一度癱軟走路需要他人攙扶，肚裹紅布為胎兒擋煞，淚守靈堂。羅尚樺的同袍也陸續前往靈堂弔唁，並在追思牆上感性留言，令人鼻酸。

▲▼羅尚樺不少同袍現身靈堂追思。（圖／記者陳以昇、黃彥傑攝，下同）

回顧整起事發經過，空軍4架F-5E戰機22日下午2時30分於台東志航基地起飛，執行訓練任務，不料，下午3時06分其中2架戰機飛行至屏東縣牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4海浬處時，雷達光點突然消失。

陸海空全面進行搜尋，屏東九棚派出所22日下午4時14分先於台26線73K處尋獲1具傘具連座椅；國防部黑鷹直升機於16時41分，於海上發現中尉羅尚樺，但羅尚樺被救起時已失去意識，經送往台東馬偕醫院搶救過後，傍晚5時45分仍不幸宣告不治。

搜救進入第3天，潘穎諄上尉仍失蹤中，讓家屬心焦不已。而羅尚樺的靈堂外則是設置追思牆，讓同袍、親友、家屬等人憑弔，只見外頭一張張羅尚樺帥氣穿著軍裝的照片、與老婆甜蜜的合照、開心出遊的生活照，身影令人不捨，同袍們也陸續用紙卡留言追思，「學長辛苦了，一切都不痛了，可以好好休息了」、「放心去飛，未來的路，我替你走」，還有同袍附上空軍小插畫，留言「放心，剩下的事，我們扛！」，現場瀰漫一片沉重與哀悽的氣氛。