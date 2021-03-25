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BCI帶頭抵制新疆棉？　上海辦事處：會員做決定「跟我們無關」

▲H&M。（圖／CFP）

▲H&M拒絕新疆棉，遭大陸全網封殺。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

H&M、Nike等品牌關於停用新疆棉花的公告，近日引發關注。BCI（瑞士良好棉花發展協會）被指是此次風波的導火索，25日，BCI上海辦事處一名員工回應，BCI中國團隊沒有在新疆發現強迫勞動，品牌行為與其無關，今日將發表最新聲明。

據《界面新聞》報導，H&M上述引發眾怒的公告發表於2020年10月，該公告稱，「由於在該地區進行可信的盡職調查變得越來越困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味著我們產品所需要的棉花將不再從那裡獲得。」

2021年3月1日，BCI（The Better Cotton Initiative）微信公眾號曾發布一則《關於新疆問題的重要申明》表示，「BCI中國項目團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆項目點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，從未發現一例有關強迫勞動的事件。」

▲BCI會員除H&M外，全球知名品牌幾乎都涵蓋在其中。（圖／翻攝環球網）

▲BCI會員除H&M外，全球知名品牌幾乎都涵蓋在其中。（圖／翻攝環球網）

對此，3月25日，BCI上海辦事處一名員工表示，「可以關註一下我們的官方發言，我們今天會再發。」

對於BCI前後不一致的對外口徑，該工作人員回應稱，「沒有價值觀上面的分歧，我們其實都沒有說在新疆有強迫勞動，而且我們中國團隊基本上是確定的，一直都是沒有的，但是迫於各方面的壓力，我們做出了暫停項目的一個決定。」

對於H&M、耐克等品牌的公告，該工作人員表示，「我們是一個農業項目，培訓棉農以更可持續的方式去種植棉花，所以其實品牌做什麼決定跟我們是沒有關係的。」

據BCI微信公眾號消息，瑞士良好棉花發展協會是一家非營利的國際性會員組織機構，致力於改進棉花種植方式，推廣棉花產業的可持續發展，使得良好棉花在全球範圍內成為主流的可持續發展的大宗商品。截至2020年5月初，BCI的全球會員數達到1953家，並仍在持續增加。

BCI會員分為5類，包括195個零售品牌會員（超過350個品牌），1677個供應商製造商(主要是棉商、紗線廠和其他供應鏈單位），30個種植者組織，16個其他類別(多為供應鏈提供技術的公司），35個社會團體（主要為棉花相關的非盈利性組織）。

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