記者郭世賢／基隆報導

好消息！20日凌晨啟動拆除的基隆火車站前一信陸橋工程，市長林右昌20日上午再度回到工區視察，聽取簡報說明，強調因事前充份準備，沒有特殊狀況發生，工程進度大幅超前，將力拚30個小時內完工，希望提前18小時，在21日早上6時恢復正常通行。

▲「48hrs變30hrs」天橋拆除工程超前，林右昌：力拚提前18小時完工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌表示，因為整個工程做了詳細的事先沙盤推演，跨局處整合做充足準備，工程開始之後，進展與速度順利超前。20號0時到早上6時左右，橋柱與橋墩部分已做處理，現在天際線煥然一新，呈現開闊的格局。

目前工程進度預計，從原本的48小時完工，可以提前18個小時，在21日早上6時左右，完成包括天橋拆除、號誌與標線及馬路地面整鋪，以30個小時完成拆除基一信橋，恢復正常交通運行。

▲工程進度大幅超前，將力拚30個小時內完工。

林右昌說，恢復交通動線單純，不需繞行圓環，從忠一路過來可以直行到中山一路也可右轉港西街，港西街將布設兩線道雙向行駛比過去順暢。接下來，國門廣場就會進行工程準備，預計2021年4月動工。

工務處長張元良表示，在凌晨開始拆除天橋，當初考量許多不確定因素，人力機具採雙倍方式處理，拆除第一跨距天橋過程順利，混擬土強度沒預期想得堅固，一經處理後速度就加快，後續的跨距天橋都吊運順利，墩柱柱頭清除在中午前可告一段落。

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