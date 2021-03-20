　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

48hrs變30hrs！天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工

記者郭世賢／基隆報導

好消息！20日凌晨啟動拆除的基隆火車站前一信陸橋工程，市長林右昌20日上午再度回到工區視察，聽取簡報說明，強調因事前充份準備，沒有特殊狀況發生，工程進度大幅超前，將力拚30個小時內完工，希望提前18小時，在21日早上6時恢復正常通行。

▲「48hrs變30hrs」天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「48hrs變30hrs」天橋拆除工程超前，林右昌：力拚提前18小時完工。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌表示，因為整個工程做了詳細的事先沙盤推演，跨局處整合做充足準備，工程開始之後，進展與速度順利超前。20號0時到早上6時左右，橋柱與橋墩部分已做處理，現在天際線煥然一新，呈現開闊的格局。

目前工程進度預計，從原本的48小時完工，可以提前18個小時，在21日早上6時左右，完成包括天橋拆除、號誌與標線及馬路地面整鋪，以30個小時完成拆除基一信橋，恢復正常交通運行。

▲「48hrs變30hrs」天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲工程進度大幅超前，將力拚30個小時內完工。

林右昌說，恢復交通動線單純，不需繞行圓環，從忠一路過來可以直行到中山一路也可右轉港西街，港西街將布設兩線道雙向行駛比過去順暢。接下來，國門廣場就會進行工程準備，預計2021年4月動工。

工務處長張元良表示，在凌晨開始拆除天橋，當初考量許多不確定因素，人力機具採雙倍方式處理，拆除第一跨距天橋過程順利，混擬土強度沒預期想得堅固，一經處理後速度就加快，後續的跨距天橋都吊運順利，墩柱柱頭清除在中午前可告一段落。

▲「48hrs變30hrs」天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「48hrs變30hrs」天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工。（圖／記者郭世賢翻攝）

► 美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」　派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街　火辣比基尼女貼身熱舞

北海岸百人囂張封路飆車！金山警卯起來　扣一整排車逮16人

ET快訊
快訊／西濱重大車禍！預拌車撞小客車爆火球　1人慘成焦屍
快訊／尖石火燒山！多處火煙狂竄　居民直播求救：直升機快來
快訊／福原愛媽媽「突現身機場」！悄回日本…江宏傑全家低調送機
27歲辣媽洗澡拍照PO婆家群組！放大「驚見肉色亮點」崩潰秒收
快訊／蘇貞昌、陳時中確定帶頭施打AZ疫苗！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山海星光精品慢遊！花蓮推6大天文活動　徐榛蔚：讓遊客滿載而歸

假日又要塞爆了！全台最美多良車站「祥龍壁畫」點睛揭幕

長輩都是社會的寶貝　里港警貼心走入校園宣導交通安全

48hrs變30hrs！天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工

視察台東原住民族產業發展　賴清德和返鄉青年閉門座談

薊馬危害芒果擴大！獅子鄉也淪陷…芒果花慘遭吸乾焦黃

還民眾寧靜環境　玉井警攔查取締違規改裝車

男子精神恍神隨地便溺　德高警積極查獲毒品

輪胎行卻不賣輪胎　安南警識破障眼法逮29名賭客法辦

恆春南門＋東港安泰兩醫院合作　91歲心肌梗塞嬤回魂按讚

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

山海星光精品慢遊！花蓮推6大天文活動　徐榛蔚：讓遊客滿載而歸

假日又要塞爆了！全台最美多良車站「祥龍壁畫」點睛揭幕

長輩都是社會的寶貝　里港警貼心走入校園宣導交通安全

48hrs變30hrs！天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工

視察台東原住民族產業發展　賴清德和返鄉青年閉門座談

薊馬危害芒果擴大！獅子鄉也淪陷…芒果花慘遭吸乾焦黃

還民眾寧靜環境　玉井警攔查取締違規改裝車

男子精神恍神隨地便溺　德高警積極查獲毒品

輪胎行卻不賣輪胎　安南警識破障眼法逮29名賭客法辦

恆春南門＋東港安泰兩醫院合作　91歲心肌梗塞嬤回魂按讚

快訊／西濱自小客遭預拌車撞「燒成火球」！駕駛慘成焦屍

社工價值掛勾情緒勞動　安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆

豪華系叉燒拼盤！台北超狂排隊拉麵　老饕必點鮮嫩「真鯛沾麵」

蔡英文談中火增「氣」：和中市府協調燃煤改成燃氣

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

《Sweet Home》高旻示酒局狂飲　未成年舊照外流⋯承認：那是我

快訊／尖石火燒山！多處火煙狂竄　居民直播求救：直升機快來

台大校務會議決議！上課學期改「16+2」週　下學期開始實施

最仙家教徵學生！「牛津大學碩士」秀亮眼經歷　千人跪：鬼神等級

宏碁內部電腦遭駭！傳勒索14億元　緊急通報資訊保護機關處理

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工

地表最強里長宣布參選台南市立委

安南警識破障眼法逮29名賭客法辦

薊馬危害芒果擴大！　獅子鄉也淪陷

即／國軍CM21裝甲車翻覆　馬祖南竿5官兵送醫

男子精神恍神隨地便溺警查獲毒品

月收2000萬！行善團涉侵善款交保

玉井警攔查取締違規改裝車

外籍移工用臉書當月老　移民署：已觸法！

斗六市長盃少年軟、硬式棒球賽　張泰山助拍宣導片

加強漁會選舉查賄制暴

恆春南門＋東港安泰兩醫院合作　心肌梗塞嬤回魂

台南市新營區1所國中傳疑食物中毒10送醫

更多熱門

相關新聞

看護前腳剛走！66歲翁闖病房對9旬老婦猥褻

看護前腳剛走！66歲翁闖病房對9旬老婦猥褻

住在基隆某間養護中心的66歲王姓男子，去年7月竟對隔壁已成植物人的9旬老婦起了色心，將對方尿布脫下進行猥褻，這一幕剛好被返回病房的看護見到，當場被逮。檢方目前已依乘機猥褻罪將王男起訴。

基隆警掃蕩32家電玩店　查扣2645萬賭資

基隆警掃蕩32家電玩店　查扣2645萬賭資

崇右科大與產學合作　培育電視人才

崇右科大與產學合作　培育電視人才

光寶月隆重登場　公私部門攜手推展基隆家庭教育

光寶月隆重登場　公私部門攜手推展基隆家庭教育

銘傳國中校長超有愛　陪基隆監獄收容人考前衝刺

銘傳國中校長超有愛　陪基隆監獄收容人考前衝刺

關鍵字：

基隆一信陸橋拆除

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面