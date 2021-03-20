陪伴基隆人50年「基一信橋深夜拆了」！48hrs內拆完　民眾不捨搶拍

▲基一信橋深夜拆了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

陪伴基隆人走過近半世紀的「基一信橋」，因應國門廣場工程，因此於20日凌晨1時30分啟動拆除，將以48小時不斷電效率進行拆除作業，以此降低交通衝擊。對此，基隆市長林右昌、基隆信一理事、多位議員和數百位民眾都抵達現場見證最後一刻。

林右昌於開拆前就沿著仁祥醫院外車道，步行上天橋視察整備情形，而在動工後的7小時內，率先拆除靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體，天亮後便恢復國光客運前及火車站南站前的交通。對此，林右昌表示，基隆市的城市規格，在116年前就已確立下來，國門廣場計畫是一百多年來，最大規模的城市改造運動。

林右昌表示，本來市府規劃5天時間進行拆除，最後以48小時不斷電拆除作業，在週一上班前就可以完工，大家屆時將看見市中心區有不一樣面貌。此外，林右昌也提到，國門廣場第一期工程將在4月開工，預計今年10月城市博覽會之前完工，在城博會結束後接續第二期工程。整個火車站周邊地區更新計畫，讓火車站周邊成為新穎現代化轉運空間，國門廣場將是台灣未來的嶄新國門新地標，請大家拭目以待基隆的蛻變。

不過，由於這座天橋已陪伴當地居民近50年的時間，事當地人共同的歷史記憶，也因此不少民眾在開拆前，也紛紛到現場拿出手機拍下照片，希望將這段歷史永久的保存在相簿、自己的心中。